Echappées Belles - Madrid, le temps d'un week-end samedi 4 mai 2024 sur France 5 (vidéo)

Samedi 4 mai 2024 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène en Espagne, à Madrid.

De la capitale au village de Consuegra en passant par la ville médiévale de Tolède, parcourons cette région fière de son héritage qu’elle fait perpétuellement revivre

Imprégnez-vous de la beauté stupéfiante de la Castilla-La Mancha, la troisième plus grande région d'Espagne. Entre ses cathédrales séculaires et ses paysages de campagne luxuriants, des merveilles vous attendent à chaque tournant. Débordante d'histoire et de culture, la Castilla-La Mancha est à l'origine de Don Quichotte, le héros par excellence de la littérature espagnole, mais également de nombreuses spécialités culinaires. Elle constitue donc une destination incontournable aussi bien pour les explorateurs que les gourmands. Les monuments les plus célèbres de Castilla-La Mancha sont ses gigantesques cathédrales et châteaux, mais aussi ses lieux de culte richement ornés, dont certains remontent au XIe siècle.

Située en plein cœur de l’Espagne, Madrid est une capitale cosmopolite colorée et dynamique, dotée d’un patrimoine riche et d’un véritable sens de la fête. Chacun de ses quartiers reflète les différents visages de la société locale. On se cultive aux musées, on boit un vermouth dans un des vieux quartiers bohèmes, où l’on se promène dans le verdoyant parc du Retiro. Réputée pour ses riches collections d’œuvres d’art européennes, et ayant accueilli les plus grands écrivains d’Espagne, c’est une capitale culturelle par excellence qui ne cesse d’impressionner.

Impossible également d'ignorer le charme typiquement médiéval de Tolède, sa capitale, de la cathédrale Sainte-Marie de Tolède en passant par la Puerta del Sol, la vieille porte fortifiée de la ville, qui tient son nom du soleil et de la lune qui ornaient jadis le médaillon situé au-dessus de son arche. Le patrimoine historique de la Castilla-La Mancha se retrouve notamment dans les prouesses architecturales qui parsèment ses provinces. Empruntons l'un des circuits pédestres de la région et découvrez les ponts, tours et autres monuments centenaires qui ont fait de la Castilla-La Mancha ce qu'elle est aujourd'hui.

Découvrons, le temps d’un week-end, le riche patrimoine et l’histoire que Madrid et ses alentours ont à nous offrir. De la capitale au village de Consuegra en passant par la ville médiévale de Tolède, parcourons cette région fière de son héritage qu’elle fait perpétuellement revivre.

Les reportages diffusés :

Madrid, capitale des oiseaux

Le flamenco, l'âme espagnole

La passion du foot

Les jeunes choristes du monastère de San Lorenzo

Le repeuplement des villages.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles - L'Arizona en liberté".