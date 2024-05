Nouvel "Appel à Témoins" sur M6 le 28 mai 2024 : voici les affaires qui seront traitées dans l'émission avec Julien Courbet

Mardi 28 mai 2024 à 21:10, M6 diffusera le 8ème numéro de l'émission "Appel à Témoins" présenté par Julien Courbet. Voici les trois nouvelles affaires qui seront traitées dans l'émission.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

3 nouvelles affaires non élucidées :

Mort mystérieuse • Shana Fourastié (Banyuls-dels-Aspres, Pyrénées orientales)

Cela ressemble terriblement au scénario du film “Anatomie d’une chute”, palme d’or au dernier Festival de Cannes. Et pourtant cette histoire est bien réelle.

Le 28 octobre 2021. Shana Fourastié, 14 ans, demande à sa mère l’autorisation d’aller dormir chez une copine. Dans des circonstances qui restent floues, elle se retrouve dans la soirée, avec trois copines âgées de 16 à 17 ans, dans une cave viticole désaffectée de Banyuls-dels-Aspres.

Vers 22h, Shana est retrouvée morte. Elle aurait fait une chute d’environ 10 mètres, en téléphonant depuis le premier étage, non sécurisé, de la cave. Est-elle tombée par accident ? Aurait-elle été poussée dans le vide ? A-t-elle été battue avant d’être déposée sur le sol de la cave, laissant penser qu’elle était tombée d’en haut ?

Sa mère est convaincue que sa fille n’a pas été victime d’un accident mais bien d’un meurtre.

Meurtre maquillé en suicide • Patrick Leboucher (Lisieux, Calvados)

Patrick Leboucher, 66 ans, grand sportif, est un jeune retraité. Il prépare un nouveau marathon. Le dimanche 12 septembre 2021, il part courir seul à 13h30 dans la commune de Lisieux (Calvados). Il emprunte des chemins qu’il connaît bien, dans des zones boisées. En fin de journée, ses proches, inquiets, n’ont pas de nouvelles et signalent sa disparition. Patrick ne donnera plus jamais aucun signe de vie.

Patrick Leboucher a-t-il disparu volontairement pour fuir son quotidien ? Ou bien, a-t-il été tué, tamponné par un véhicule qui aurait pris la fuite en emportant son corps pour le cacher dans la nature ?

Tous les proches ont été entendus à plusieurs reprises. De très nombreuses battues ont été organisées la semaine suivant la disparition : tous les chemins à 15km à la ronde de Lisieux ont été fouillés. Cela n’a rien donné !

Disparition inquiétante • Gwenolé Pio (Le Tronchet, Île et Vilaine)

Ce 21 novembre 2020, dans la forêt du Tronchet près de Saint-Malo en Bretagne. Denis, un habitant de la région démarre sa balade quotidienne avec ses chiens lorsqu’il fait une macabre découverte…

Il découvre, pendu à un arbre, un jeune homme. Denis décide de donner l’alerte mais il n’a pas son téléphone sur lui, il fait donc demi-tour pour retourner à son domicile qui se situe à quelques mètres… il est 15h29 lorsqu’il joint les pompiers. Lorsque les secours arrivent, ils ne parviennent pas à réanimer le jeune homme. Il est malheureusement trop tard.

Denis voit alors arriver une femme, qui se présente comme la compagne de la victime. Elle explique que le jeune homme s’appelle Gwenolé Piot, il a 25 ans.

Tout laisse penser que l’homme s’est donné la mort mais sa famille, qui a reçu d‘étranges messages, est persuadée qu’il s’agit d’un homicide.

Si vous avez des informations à communiquer

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé est mis à la disposition des téléspectateurs, 5 jours avant le direct et durant et toute l’émission.

L’adresse email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. reste ouverte en permanence.