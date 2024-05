C dans l'air mardi 7 mai 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 7 mai 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 7 mai 2024, Caroline Roux recevra : Laurent Valdiguié, journaliste et co-auteur de « PSG confidential » (Robert Laffont).

Laurent Valdiguié est grand reporter à Marianne. Avec François Vignolle, il publie "PSG Confidential : Argent, politique et barbouzeries, l’histoire secrète du club parisien" aux éditions Robert Laffont, dans lequel il s'immisce dans les coulisses politiques du PSG et de son propriétaire : l'émirat du Qatar.

Ce livre dévoile "la sombre histoire du club de la capitale". Le cœur de l'enquête concerne la vente du PSG au Qatar en 2011. "L'émir adore le foot anglais mais le marché saturait en Angleterre. Et il a eu cette opportunité d'investir en France, un peu grâce à Nicolas Sarkozy", raconte François Vignolle à RTL. Pour les deux auteurs, "tout est né autour d’un déjeuner à l’Élysée, le 23 novembre 2010". Les deux enquêteurs indiquent que si le PSG a été racheté par les Qataris, c'est en échange du vote français donné au royaume pour l'organisation du Mondial 2022. "Ce 23 novembre 2010, Nicolas Sarkozy invite un certain nombre de personnes [dont] le prince héritier, son secrétaire général Claude Guéant et puis un invité de la dernière heure, Michel Platini".

Le livre revient aussi sur plusieurs enquêtes qui ont été lancées sur des soupçons de barbouzeries d’anciens employés, des raids numériques à l’encontre des ennemis du PSG.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :



Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Éric Fottorino, écrivain, co-fondateur des revues Zadig et Le 1 Hebdo.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Patrice Duhamel, éditorialiste et ancien directeur général de France Télévisions.

Fabrice Luchini, acteur, en duplex (via skype).

Le thème du magazine : Bernard Pivot : la fin des livres... l'ère des écrans ?

Bernard Pivot est mort. À 89 ans, l'écrivain, animateur de télévision d'"Ouvrez les guillemets" puis d'"Apostrophes", s'est éteint hier à Neuilly-sur-Seine. L'ex-patron du magazine "Lire", auteur d'une vingtaine de livres, aura grandement contribué à la démocratisation de la littérature, lui qui obtint pourtant son bac de justesse avant de découvrir les plaisirs de la lecture lors de son embauche comme journaliste littéraire au Figaro. En janvier 1975, il lance "Apostrophes" sur Antenne 2, sorte de salon littéraire sur petit écran. Le succès est immédiat. Dans les années 1980, l'émission rassemble entre 2,5 millions et 6 millions de téléspectateurs. Les éditeurs s'arrachent l'accès à l'émission. En 1983, une enquête Ipsos établira qu’un tiers des achats de livres en France sont dus à "Apostrophes". Face à cette influence énorme, l'émission sera même un temps dans le viseur du gouvernement : "Nous avons des projets : enlever à une émission le monopole du choix des titres et des auteurs, accordé à l’arbitraire d’un seul homme qui exerce une véritable dictature sur le marché du livre", déclarera le conseiller culturel de François Mitterrand, Régis Debray.

Cinquante ans après le lancement d'"Apostrophes", les livres n'ont plus la même popularité qu'avant. Certes, avec 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le secteur du livre a encore bien résisté en 2023, mais le temps de lecture s'érode considérablement. Les jeunes Français lisent en moyenne 19 minutes par jour pour leurs loisirs, soit 4 minutes en moins qu'en 2022, selon le Centre national du livre. En parallèle, le temps passé sur les écrans explose : 3h11 par jour chez les 7-19 ans, soit dix fois que le temps de lecture. Depuis que la Commission écrans a rendu son rapport au gouvernement, le Premier ministre Gabriel Attal tire la sonnette d'alarme : "L'addiction aux écrans chez les jeunes et les enfants est une catastrophe sanitaire et éducative en puissance", a déclaré à l'Assemblée nationale celui qui réfléchit à bloquer les réseaux sociaux pour les moins de 13 ans à l'aide d'un "verrou numérique". À l'étranger, plusieurs pays ont déjà pris des mesures radicales. En Chine, le gouvernement a voté une loi pour bloquer les téléphones portables pour tous les mineurs de 22h à 6h du matin.

Derrière cette peur des écrans, c'est notre rapport à la technologie qui est questionné. Selon un rapport rendu au gouvernement en mars dernier, l’intelligence artificielle (IA) devrait avoir un impact positif sur l’emploi, mais il faut se préparer à la disparition de certains métiers. Les métiers de secrétaires, de comptables et de télévendeurs, seraient les plus menacés. En France, certaines société ont déjà remplacé une partie de leurs salariés par l'intelligence artificielle. C'est le cas d'Onclusive, une société de veille média qui a présenté un plan social prévoyant la suppression de 217 postes, soit plus de la moitié de ses effectifs, pour 52 nouveaux créés. En janvier, les syndicats du groupe ont engagé un cabinet d'avocat spécialisé en intelligence artificielle pour prouver qu'une telle suppression d'emplois affecterait nécessairement la qualité de service.

Quel héritage laissera Bernard Pivot à la littérature ? Face aux écrans, les livres sont-ils amenés à disparaître ? Comment lutter contre l'envahissement de la technologie ?

