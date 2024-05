Beau Geste dimanche 19 mai 2024 sur France 2 : les rencontres de Pierre Lescure cette semaine

Pierre Lescure vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 19 mai 2024 à 23:20 pour un nouveau numéro de "Beau Geste", une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

En tournage, en avant-première, dans les festivals, en France comme à l'étranger, sur les films intimistes comme les comédies populaires, Pierre Lescure, ancien président du Festival de Cannes, discute avec les artistes qui font l'actualité dans des lieux qui font sens : salles de cinéma, musées, ou encore librairies.

En parallèle de ses rencontres, la rédaction de "Beau Geste" couvre les événements cinématographiques pour alimenter un feuilleton hebdomadaire en immersion dans le vaste milieu du cinéma.

Dans cette seconde saison, "Beau Geste" continuer de vous emmener sur les tournages les plus attendus, en France et dans le monde, afin d'y découvrir les métiers qui font le cinéma, de vous faire vivre les festivals les plus prestigieux et de vous raconter le 7ème art avec ses rubriques : "Un café et l'addition", "En salle", "Mondovision", "La capsule temps" en partenariat avec l'INA,...

Les rencontres :

Cette semaine, Pierre Lescure propose une émission spéciale à l'occasion du Festival de Cannes. Ses rencontres : Léa Seydoux, Louis Garrel, Raphaël Quenard, Jane Fonda et Lætitia Dosch.



Au sommaire également :

De la tôle ondulée, des moteurs vrombissants, et des héros peu discrets : Beau Geste vous propose un retour sur la saga "Mad Max". De son classement X à sa renaissance avec Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy.

Beau Geste a suivi deux diamants bruts : une réalisatrice et une actrice pour leur toute première fois entre intense et froid, et joie intense : Agathe Riedinger et Malou Khebizi.



C'est le film le plus attendu, le plus fou, celui qui divise festivaliers et adorateurs du maître « Megalopolis » de Francis Ford Coppola qui a fait trembler les 24 marches et plus encore...

Après l'exil et un voyage chaotique, Abou Sangare, un jeune comédien guinéen nous épate à Cannes et se met rêver éveillé de cinéma comme autre vie.



Beau Geste remontera le temps il y a pile 30 ans avec la Palme d'or la plus pulpeuse de l'histoire de Cannes : « Pulp Fiction » de Quentin Tarantino.