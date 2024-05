Echappées Belles - Colombie, la côte caribéenne samedi 11 mai 2024 sur France 5 (vidéo)

Samedi 11 mai 2024 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène en Colombie.

La côte caraïbe de la Colombie regorge de plages magnifiques, de paysages montagneux époustouflants et de villes coloniales ayant façonné le visage de l’Amérique du Sud. Elle est la région la plus populaire de Colombie pour le tourisme, jouissant d’un climat chaud et ensoleillé, d’une ambiance décontractée, de sites historiques de premier plan et de vastes réserves naturelles, qui en font la destination de vacances idéale.

En raison de sa situation géographique, plusieurs groupes ethniques se sont ajoutés aux populations indigènes présentes depuis des millénaires. Ils représentent les racines colombiennes qui font la richesse du pays. La génération d’aujourd’hui célèbre cette richesse et la cote caribéenne en est la meilleure représentation. Plus particulièrement, le carnaval de Barranquilla est devenu un véritable symbole de la diversité culturelle du pays, l’UNESCO a même validé son inscription au patrimoine immatériel de l’humanité en 2008. Ainsi, le carnaval est l’occasion de mettre en lumière les traditions vivantes des nombreuses ethnies qui donnent à la région son identité. Une véritable immersion dans l’âme colombienne. A cette diversité culturelle s’ajoute la diversité naturelle, la Colombie étant la seconde nation avec la plus grande biodiversité au monde. Abritant 10 pour cent des espèces floristiques et fauniques du monde, elle est en passe de devenir le lieu privilégié de l’écotourisme.

Après plus de 50 ans d’affrontements sanglants, au moins 260000 morts, plus de 80000 personnes disparues et sept millions de personnes déplacées dans leur propre pays, la Colombie signe finalement l’accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC en 2016. Le pays se tourne depuis vers l’avenir et les infrastructures touristiques se multiplient pour accueillir le flot continu de voyageurs. Cette ouverture indéniable permet à la Colombie de faire découvrir aux yeux du monde ses richesses culturelles, son foisonnement intellectuel et artistique, ses traditions. Effervescence créative dans l'art, la musique, l’innovation, l’urbanisme, et une grande fierté de leurs origines métissées. Les villes sont en profonde mutation, lutte contre la criminalité par l’urbanisme social, projets architecturaux innovants, rénovations et reconversions de quartiers entiers.

Le tourisme Colombien est un agent de célébration de cette richesse culturelle et naturelle. Comment le pays se transforme-t-il pour accueillir ce renouveau de la mémoire et de la transmission de(s) culture(s) ?

Ismaël Khelifa et Jaime Rodriguez sont sur la plage du Blue apple beach club, sur la tierra bomba, et contemplent la mer.

Les reportages diffusés :

Le réveil de la côte caraïbes, vers un tourisme responsable.

L’éducation par la danse.

Un vivier pour la planète.

Palomino, terre d’accueil et de partage.

Cacao et Coca, deux plantes emblématiques de la Sierra Nevada.

Sans les coulisses du carnaval.

