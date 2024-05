Les potagers de Julie - Le potager du Marais Berrichon samedi 11 mai 2024 sur France 3

Samedi 11 mai 2024 à 15:35, Julie Andrieu vous donne rendez-vous sur France 3 pour un nouveau numéro inédit de son émission "Les potagers de Julie".

Au cours de cette saison, Julie Andrieu continue son aventure potagère, car bien cultiver, c’est acquérir une vraie liberté, mais c’est aussi se nourrir sainement en prenant du plaisir.

Toutes les semaines, elle part à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés qui vont nous enseigner leurs secrets et leurs astuces. Julie sera également accompagnée par Lola, une jeune maraîchère d’Île-de-France.

Chaque émission met en valeur une région et un légume, de sa semence à sa récolte. Un légume qui est toujours sublimé et cuisiné par Julie et un chef de la région, autour de recettes faciles et inventives.

De la graine à l’assiette, "Les potagers de Julie" vont vous faire mettre les mains à la terre, mais aussi à la pâte !

Le potager du Marais Berrichon

Cette semaine, Julie part découvrir un potager niché dans les mystérieux marais de Bourges. Entrelacs de jardins et de canaux où cultiver son jardin nourricier est tout un art.

Et cela fait 45 ans que Jean, ancien aide-soignant, y a posé sa binette. Ce « fou furieux du marais », comme on l’appelle là-bas, bichonne ses légumes, les offre à qui veut et distille ses conseils avec bienveillance.

Grâce à lui, vous saurez tout sur la betterave. Un des légumes préférés de Julie !

Cette échappée dans les marais sera l’occasion d’aller faire un tour au renommé Festival des Jardins de Chaumont sur Loire et de découvrir une huilerie d’antan, spécialisée dans la noix, à Dun sur Auron.

Quant au légume du jour, il va être sublimé au cours de deux recettes :

Le risotto de betterave de Julie

La salade de betterave-huile de noix de la Cheffe Catherine Brys

Et petite surprise, la chayotte, un légume d’outre-mer qui se plait aux marais, va aussi être cuisinée par la cheffe :