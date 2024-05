Beau Geste dimanche 12 mai 2024 sur France 2 : les rencontres de Pierre Lescure cette semaine

Pierre Lescure vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 12 mai 2024 à 23:20 pour un nouveau numéro de "Beau Geste", une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

En tournage, en avant-première, dans les festivals, en France comme à l'étranger, sur les films intimistes comme les comédies populaires, Pierre Lescure, ancien président du Festival de Cannes, discute avec les artistes qui font l'actualité dans des lieux qui font sens : salles de cinéma, musées, ou encore librairies.

En parallèle de ses rencontres, la rédaction de "Beau Geste" couvre les événements cinématographiques pour alimenter un feuilleton hebdomadaire en immersion dans le vaste milieu du cinéma.

Dans cette seconde saison, "Beau Geste" continuer de vous emmener sur les tournages les plus attendus, en France et dans le monde, afin d'y découvrir les métiers qui font le cinéma, de vous faire vivre les festivals les plus prestigieux et de vous raconter le 7ème art avec ses rubriques : "Un café et l'addition", "En salle", "Mondovision", "La capsule temps" en partenariat avec l'INA,...

Les rencontres :

Cette semaine, Pierre Lescure part à la rencontre de : Pierre Niney, Juliette Binoche et Bastien Bouillon.



Au sommaire également :

Beau Geste vous proposera de partager les secrets d'écritures de Jean-Baptiste Durand, le réalisateur de "Chien de la casse", en pleine rédaction de son second film.

Beau Geste vous proposera un retour sur le film le plus brulant du cinéma : le film érotique "Emmanuelle" qui, il y a 50 ans, a donné des sueurs à la France de Giscard... Il est resté 10 ans à l'affiche et attiré 8 millions de spectateurs.



Beau Geste vous proposera de découvrir le métier de superviseuse musicale avec l'une de ses spécialistes : Varda Kakon.

Beau Geste vous emmènera en salle découvrir un film d'action marocain à tout casser : "Reines" de Yasmine Benkiran.

Beau Geste remontera le temps avec Sergio Leone et Robert De Niro lors de la sortie du chef d’œuvre "Il était une fois en Amérique".