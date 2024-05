C dans l'air mercredi 15 mai 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 15 mai 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 15 mai 2024, Caroline Roux reçoit : Maïtena Biraben, animatrice et productrice, auteure de « La femme invisible ».

Avec Alexandra Crucq, elle vient de lancer un nouveau média : "Mesdames", 100 % digital, qui raconte les femmes de 45 ans et plus.

Le Festival de Cannes s'est ouvert hier soir sur fond de #MeToo. Le journal Elle a sorti une enquête sur le producteur de cinéma Alain Sarde, mis en cause par plusieurs femmes.

Meryl Streep va recevoir une Palme d’or d’honneur lors de cette 77ème édition. Elle considère que pour modifier les comportements et le harcèlement sous toutes ses formes, il faudrait “ouvrir la porte à davantage de diversité ; plus de femmes, plus d’artistes de couleur et d’origine diverses. Il n’existe pas de grand complot hollywoodien consistant à écarter les minorités des leviers de décision. C’est juste une industrie qui compte une majorité d’hommes blancs… comme dans beaucoup d’autres business”. Sur l’ensemble des films français sortis en 2021 : 7 % des rôles ont été attribués à des comédiennes de plus de 50 ans, contre 16 % pour les hommes.

Dans son nouveau livre « La femme invisible » qui paraît chez Grasset, elle dénonce “le sexisme crasse et vulgaire” auquel elle a été confrontée, une société plutôt que des individus seuls. Elle revient dans son livre sur l’invisibilisation des 9 millions de femmes en France qui sont ménopausées, mais travaillent, élèvent des enfants, ont des relations sociales et à qui personne ne s'adresse. Maïtena Biraben explique avoir “compris dès l’enfance que j’étais assignée à un rôle qui ne me convenait pas, celui imposé par un genre, et non pas par ce que j’étais”. Elle raconte à travers son livre qu’elle a été à nouveau confrontée à ce rôle lors de sa ménopause.

Maïtena Biraben reviendra sur la fabrication de l’invisibilisation des femmes ménopausées et sur le lancement de son nouveau média "Mesdames", 100% digital, qui raconte les femmes de 45 ans et plus.

Alain Bauer, professeur au CNAM.

Mathieu Delahousse, grand reporter au Nouvel Obs.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Christian Flaesch, ancien directeur de la police judiciaire de Paris.

Etienne Blanc (en duplex), sénateur LR et rapporteur de la commission d’enquête sénatoriale sur le narcotrafic.

C’est un choc pour tout le monde de la justice et plus particulièrement l'administration pénitentiaire qui n’avait pas vécu la mort d’un agent depuis plus de trente ans. Hier matin, deux d’entre eux ont été tués, abattus par un commando à la sortie d’un péage d'Incarville, dans l'Eure, lors de l'attaque à l’arme de guerre de leurs fourgons qui transportaient un détenu, Mohamed Amra. Trois autres agents ont été grièvement blessés lors de cette évasion ultraviolente.

Après la sidération des premières heures, les syndicats de l’administration pénitentiaire ont appelé à une journée « prisons mortes », fortement suivie aujourd’hui partout en France. L’intersyndicale qui réclame plus de moyens et menace de reconduire le mouvement, a été reçue cet après-midi par le ministre de la Justice alors que la traque se poursuit pour retrouver le fugitif et ses compliques.

Depuis hier des centaines de policiers et de gendarmes recherchent les membres du commando et s’intéressent particulièrement au profil du prisonnier évadé : Mohamed Amra, 30 ans, un narcotrafiquant qui n’a jamais été condamné pour de très grosses affaires mais qui récemment avait été mis en examen dans une affaire de tentative de meurtre près de Rouen et un homicide à Marseille. L’homme était également dans les objectifs de l’office central de lutte contre la criminalité organisée (OCLCO) qui le suspecte d’avoir commandité une tentative d’assassinat, liée aux stupéfiants, visant un Français en Espagne à l’été 2023.

Cette attaque qui rappelle les assauts des cartels mexicains contre les forces de l’ordre est survenue au moment la commission d’enquête sénatoriale sur le narcotrafic vient de remettre un rapport alarmant sur l’ampleur de ce phénomène dans le pays après six mois de travail. « Cette commission d’enquête est née des « narchomicides » de Marseille […] Mais c’est un phénomène qui est désormais national qui concerne tout le territoire, les grandes villes, la France des sous-préfectures, les Outre-mer », a expliqué le président socialiste de la commission d’enquête.

DEA à la française, parquet national antistupéfiants, plan anticorruption… Dans leur rapport de trois tomes, les sénateurs pointent les failles des politiques publiques mises en œuvre dans la lutte contre le trafic de drogues, jugent le plan stups du gouvernement « indigent » et proposent « un traitement de choc » pour mettre fin à l’impunité dont jouissent les criminels du haut spectre, au risque, s’inquiètent-ils, de voir la France se transformer en narco-Etat.

Alors que s’est-il passé hier matin au péage d'Incarville, dans l'Eure ? Que sait-on du profil Mohamed Amra ? Comment s’organise la traque du fugitif et de ses complices ? Comment lutter contre le narcotrafic ? Enfin que se passe-t-il en Nouvelle-Calédonie ?

