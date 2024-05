Au bout de l'enquête - Affaire Milivoj Milosavljevic, le tueur et la policière, samedi 18 mai 2024 sur France 2

Samedi 18 mai 2024 à 14:00 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Milivoj Milosavljevic.

Dans le Paris de 1977, un tueur suscite la psychose dans le 10ème arrondissement de Paris.

Il tue une première fois une jeune femme dans son parking souterrain. Puis une autre...

Mais il va trouver sur son chemin une jeune policière très prometteuse, Martine Monteil, qui fera ensuite une grande carrière dans la police judiciaire. Sa méthode pour obtenir des aveux : trouver le point faible du suspect.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dans "Au bout de l’enquête", chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, "Au bout de l’enquête" écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

Un document signé Nathalie Gillot.