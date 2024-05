Zone Interdite - Foire de Paris : la révolution dans votre maison, dimanche 19 mai 2024 sur M6

Ophélie Meunier vous donne rendrez-vous sur M6 dimanche 19 mai 2024 à 21:10 pour un nouvel inédit du magazine "Zone Interdite". Le thème de l'émission cette semaine : « Foire de Paris : la révolution dans votre maison ».

C'est le plus grand événement dédié à la maison en Europe : la Foire de Paris. Et cette année est une édition particulière. Le salon fête son 120e anniversaire. Et pour l'occasion, plus de 400 000 visiteurs sont attendus. Dans ce gigantesque temple du shopping, ils ont douze jours pour concrétiser un projet maison, dénicher les dernières nouveautés, faire des affaires ou tout simplement passer un bon moment en famille. Plus de 1 000 exposants viennent y présenter les dernières innovations : du matelas anti-punaise de lit à la plaque induction aspirante, en passant par des sièges révolutionnaires qui luttent contre le mal de dos. Quels sont les produits qui vont changer notre vie ?

Cette année, parmi les nouveautés, une cuisine équipée comme pour un pro. C’est la promesse de Romain, 44 ans. Avec sa marque australienne, il vient tester son produit phare auprès du public : une machine capable de créer des bulles dans n’importe quel liquide, comme transformer du vin en champagne. Et il a vu les choses en grand avec une vingtaine de commerciaux pour écouler son électroménager high-tech.

Des nouveautés qui répondent aussi à l'inquiétude des Français face à la flambée des prix. L'électricité par exemple a encore pris 10 % en début d'année. Fabien, venu d'Alsace, a peut-être trouvé la solution avec son invention : des plinthes chauffantes. Finis les bons vieux radiateurs, sa trouvaille permet d'économiser jusqu'à 25 % d'énergie en chauffant discrètement votre intérieur depuis le sol. Mais les visiteurs vont-ils craquer pour cette technologie sur laquelle Fabien a tout misé ?

Trouver le bon plan maison au meilleur prix, c'est la priorité d’une foule de familles qui dépensent en moyenne 750 euros durant la Foire. Rivés à leurs portables, ils n'hésitent pas à comparer les prix avec les applications d'achat en ligne. Car internet est un redoutable concurrent pour les célèbres camelots de la Foire. De moins en moins nombreux dans les allées, ces as de la vente redoublent d’efforts année après année pour séduire le public. Comme Frédéric : à 55 ans et vingt ans de Foire, il affiche un bagout incomparable pour vendre sa spécialité, des couvercles hermétiques pour vos repas. Face à lui des petits jeunes comme Guilhem et sa raclette lave-vitre en silicone. Pour cette édition, il a loué un stand et misé 20 000 euros. Toutes ses économies.

Mais pour imaginer la maison du futur, la référence sur la Foire et même dans le monde, c'est le célèbre concours Lépine, avec ses 400 inventeurs en lice. Depuis 120 ans, c’est grâce à ce concours que les Français ont adopté le stylo à bille en 1919, mais aussi le presse-purée ou encore les lentilles de contact. Alors qui sera le grand gagnant cette année ? Peut-être Astrid et Anthony. Parents de quatre enfants, le couple vendéen a eu une idée évidente mais encore fallait-il y penser : créer un ustensile pour éviter de s'en mettre plein les mains quand on déguste une glace. Ils en ont déjà vendu 70 000 dans une célèbre chaîne d'idées cadeau. Mais cette année, ils sont sélectionnés pour le prestigieux concours. Une opportunité en or pour leur jeune entreprise.

Entre nouvelles tendances de consommation et inventions pour la maison, plongée dans la frénésie de la Foire de Paris !