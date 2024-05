Dimanche en politique : les invités de Francis Letellier le 19 mai 2024 sur France 3

Dimanche 19 mai 2024 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique" qui reçoit désormais deux invités.

"Dimanche en politique", l'émission politique dominicale leader, propose dès 11:40 une nouvelle séquence autour d’un entretien avec un invité politique, qui permet de développer des thématiques de société ou liées aux enjeux des élections européennes de juin 2024.

Au sommaire cette semaine :

Les programmes sont édités et les listes déposées. Sur le papier, la véritable campagne des élections européennes peut commencer, même si elle a débuté depuis longtemps déjà sur le terrain. Pour ce scrutin 2024, les enjeux sont bien sûr européens, et notamment de défense dans le contexte de la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Mais 2024, c’est aussi pour les partis d’opposition l’occasion de souligner le mi-mandat d’Emmanuel Macron.

La sécurité nationale revient dans l'actualité

Les images des émeutes sanglantes en Nouvelle-Calédonie, avec l’état d’urgence décrété, ont ramené le président de la République au terme régalien de la sécurité nationale. L’attaque meurtrière d’un fourgon pénitentiaire sur un péage de l’Eure et l’évasion d’un narcotrafiquant laisse aussi le gouvernement sur la défensive. Les Français voteront-ils en fonction de leurs préoccupations quotidiennes ou à la lumière des soubresauts de l’actualité ? Les têtes de liste, en tout cas, travaillent le terrain sur tous les fronts, sans oublier le pouvoir d’achat.

Sur le plateau, Francis Letellier reçoit deux invités cette semaine.

11:40 Première partie

Francis Letellier reçoit Léon Deffontaines, tête de liste du Parti communiste français.

Pour sa première élection nationale, Léon Deffontaines va tenter de se faire un nom et de porter son parti au-delà des 5%, ce qui n’était pas le cas en 2019. La gauche arrive dispersée avec une vraie fracture entre la ligne Roussel et la ligne Mélenchon.

12:00 Deuxième partie

Francis Letellier reçoit Valérie Hayer, tête de liste Besoin d'Europe : Renaissance, MoDem, Horizons, UDI, Parti radical.

Valérie Hayer vit sa première campagne de tête de liste pour Renaissance, et plus largement de la majorité présidentielle avec ses partenaires que sont Horizons et le MoDem. Le président de la République est à ses côtés sur l’affiche de campagne, tandis que le premier ministre Gabriel Attal sera prochainement en débat face à Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National et principal adversaire de la tête de liste macroniste. Ces soutiens de poids seront-ils un atout pour sa campagne ? Réponse le 9 juin.

La Carte Blanche

Olivier Pérou, journaliste politique à L’Express.