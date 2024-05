C dans l'air vendredi 17 mai 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 17 mai 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 17 mai 2024, Axel de Tarlé recevra : Elie Cohen, économiste.

Le patron de Stellantis Carlos Tavares va vendre en Europe, dans les concessions Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, des voitures chinoises, fabriquée en Chine. Les modèles seront ensuite lancés dans trois régions supplémentaires à partir du dernier trimestre de cette année. Après cette annonce, Stellantis gagnait 1,47% en Bourse et Leapmotor 6,85 %. La Commission européenne a annoncé avoir ouvert une enquête sur les subventions massives accordées par Pékin à ses constructeurs de véhicules électriques, qui leur permettent de casser les prix sur le marché européen.

"Les marchés mondiaux sont désormais inondés de voitures électriques moins chères. Et leur prix est maintenu artificiellement bas grâce à d'énormes subventions publiques" a déclaré Ursula von der Leyen. Le patron de Stellantis Carlos Tavares décrit la "brutalité" de la compétition qui s’annonce avec les constructeurs chinois sur la voiture électrique. Et demande à la France de laisser son entreprise faire ses propres choix industriels "raisonnables et raisonnés".

Décryptage avec l'économiste Elie Cohen.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Louis Hausalter, journaliste politique au Figaro.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique du Nouvel Obs.

Gaël Sliman, président et cofondateur de l'Institut Odoxa.

Le thème de l'émission :

A trois semaines des élections européennes, la campagne est évincée par les crises et les faits divers qui rythment l’actualité nationale, et bousculent le camp présidentiel. Cette semaine devait en effet débuter par l’annonce lundi d’importants investissements de grandes multinationales lors du sommet Choose France. Le chef de l’Etat devait ensuite défendre sa politique énergétique basée sur le développement des énergies renouvelables et la relance du nucléaire à l’occasion d’un déplacement mercredi à Fécamp sur un parc éolien en mer puis jeudi à Flamanville pour l’inauguration de l’EPR. De son côté, Gabriel Attal avait prévu une conférence de presse ce vendredi pour annoncer des mesures sur le travail, avant un débat face à Jordan Bardella (RN) le 23 mai prochain sur France 2.

Et puis tout a volé en éclats. Les violentes émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie depuis lundi, déclenchées par une réforme du corps électoral, s’ajoutent à l’attaque sanglante d’un fourgon pénitentiaire dans l’Hexagone au cours de laquelle deux agents ont été tués et à celle ce vendredi d’une synagogue à Rouen. Une actualité sombre qui a poussé le chef de l’Etat à annuler ses déplacements depuis mercredi, à convoquer un Conseil de défense et à décréter l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie.

Cette nuit la situation a été un peu plus calme dans l’archipel mais le règlement politique de la crise est dans l’impasse tandis qu’un autre projet de loi concernant Mayotte, cette fois, divise la majorité. Emmanuel Macron reçoit ce vendredi des élus mahorais pour évoquer la suppression du droit du sol à Mayotte via un projet de loi constitutionnel, en réponse aux évènements de février dernier. A l’époque, l’île a, elle aussi, connu des barrages menés par des collectifs de citoyens pour demander le contrôle de l’immigration et de la délinquance.

Autant d’évènements qui viennent impacter la campagne des européennes et placent les questions de sécurité au centre des débats. D’après un dernier sondage Odoxa pour Le Figaro, cette thématique se hisserait désormais en troisième position des problématiques qui influenceront le vote des Français aux européennes, derrière l’inflation et le pouvoir d’achat. 64 % des Français interrogés estiment également que l’attaque du fourgon pénitentiaire dans l’Eure n’est pas un "fait divers" mais bien un "fait de société" reflétant une progression de la violence dans le pays.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.