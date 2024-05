C l’hebdo samedi 18 mai 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 18 mai 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 18 mai 2024 :

18:55 C L'hebdo

Fourgon attaqué : les coulisses de l'enquête



Laurent Valdiguié, journaliste à Marianne.



Pierre de Cossette, journaliste au service police-justice de Franceinfo.

Jean-François Maugard, ex commissaire divisionnaire.

20:55 C L'hebdo, la suite

François Morel pour sa carte blanche à la Scala de Paris avec 3 spectacles.

Barbara Pravi, pour son single « Bravo » toujours disponible.

Mawa Mcqueen, la millionnaire des crêpes.