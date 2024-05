Sept à Huit dimanche 19 mai 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 19 mai 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 19 mai 2024 :

La réserve Africaine de Sigean



Rhinocéros, lions et girafes : un parfum de safari dans le sud de la France. La réserve africain de Sigean joue les grands espaces.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 19 mai 2024 :

Le plus jeune chef de cuisine 3 étoiles.



L'ascension fulgurante de Fabien Ferré, le plus jeune chef Français triplement étoilé.

Attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure.

Le choc et les questions après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire qui a coûté la vie à deux agents. Qui est Mohamed Amra est le détenu en cavale ?

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Raphaël Quenard

L'étoile montante du cinéma Français dans le portrait d'Audrey Crespo-Mara. Que pense t-il du mouvement #Meetoo