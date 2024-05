La grande librairie mercredi 22 mai 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 22 mai 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Mercredi 22 mai, "La grande librairie" sera au Festival de Cannes pour une émission spéciale qui célébrera le mariage de la littérature et du cinéma.

L’alliance de ce couple mythique ne cesse depuis plusieurs décennies de nous émerveiller, de nous bousculer et de nous faire rêver. Dans cette émission, il sera question des livres et de leurs adaptations. Car la littérature est une formidable source de création pour le cinéma, qui s’en empare pour nous offrir une expérience différente et créer de nouveaux imaginaires.

Les invités :

Daniel Auteuil viendra présenter son film « Le Fil », une adaptation du recueil de nouvelles « Au guet-apens : chroniques de la justice pénale ordinaire » de Maître Mô, pseudonyme de Jean-Yves Moyart. Il nous parlera également de son itinéraire littéraire et de Marcel Pagnol.

Philippe Claudel écrivain et réalisateur, autours de la réflexion sur l’art de l’adaptation.

Zabou Breitman qui parlera de son travail de réalisatrice, elle a adapté plusieurs livres. Elle sera également présente en tant que comédienne car elle lira un texte de Marcel Pagnol.

Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol pour rendre hommage à l’écrivain disparu il y a 50 ans. L’occasion de revenir sur ses œuvres littéraires et cinématographiques.

Et Irène Frain qui viendra nous parler de Marcel Pagnol.