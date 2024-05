Nous, les Européens - Europe, des bébés à tout prix ! jeudi 23 mai 2024 sur France 2

Jeudi 23 mai 2024 à 23:10, Eléonore Gay présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Nous, les Européens". Le thème de l'émission sera : « Europe, des bébés à tout prix ! ».

Le déclin de la population européenne semble inéluctable : avec un taux de natalité de 1,53 enfant par femme, le renouvellement des populations n’est plus assuré. Comment enrayer cette dynamique inquiétante d’une Europe vieillissante ? Financement des retraites, manque de main d’œuvre, absence de perspectives d’avenir… Les enjeux sont cruciaux.

Les reportages diffusés :

Italie : relancer les naissances !

L’Italie est l’un des pays de l’Union européenne où le taux de natalité est le plus bas : 1,2 enfant par femme, et où les enfants vivent le plus longtemps chez leurs parents. Giorgia Meloni a fait de la natalité et des familles une priorité absolue. Des mesures ont été annoncées : aides sociales, développement des crèches… Cela suffira-t-il à inverser cette tendance ?

Reportage de Frédérique Maillard Laudisa et Giona Messina.

Emploi : les migrants au secours de l’Allemagne

Population en baisse et vieillissante, pénurie de main d’œuvre : et si l’immigration était la solution ? C’est en tout cas celle que le gouvernement et les industriels allemands ont choisie, avec des procédures de visa simplifiées, des régularisations accélérées. Des immigrés qui cotisent, ce sont aussi des retraites assurées. Un choix politique qui ne fait pas l’unanimité.

Reportage de Hélène Hug et Jean-Marie Lequertier.

Roumanie, la prime au retour

L’autre versant du problème démographique, c’est l’exode. En particulier dans l’ancien bloc de l’est. En vingt ans, la Roumanie a perdu quatre millions d’habitants. Rencontre avec ces grands patrons roumains qui tentent de faire revenir les médecins, les informaticiens dans un pays qui en a bien besoin, pour soutenir sa croissance.

Reportage de Raphaële Schapira et Lorenza Pensa.

Les entretiens et rencontres sur le terrain, avec Eleonore Gay en Italie

Entretien avec Eugenia Roccella, la ministre italienne de la famille, de la natalité, et de l’égalité des chances.

Pour faire face au manque de main d’œuvre, la filière du parmesan fait appel à des travailleurs venus d’Inde, des membres de la communauté sikh. Entretiens dans une laiterie de la région de Novellara, dans la région d'Emilie-Romagne.