C à vous mercredi 22 mai 2024 : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine & Aurélie Casse sur France 5

Mercredi 22 mai 2024, Anne-Elisabeth Lemoine présentera en direct sur France 5 à partir de 19:00 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Pendant la durée du Festival de Cannes, Anne-Elisabeth Lemoine ouvre l’émission depuis la Croisette puis passe la main à Aurélie Casse, en direct de Paris, avant de reprendre l'antenne depuis Cannes à 20:00.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 22 mai 2024 dans l'émission :

19:00 C à vous

Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie

Invités : Benoît Trépied, spécialiste du droit kanak et de la Nouvelle-Calédonie et Claude Malhuret, sénateur Les Indépendants-République et Territoires de l'Allier.

Paris 2024 : RMC se prépare à diffuser 24h/24

Invités : Marion Bartoli, David Douillet et Estelle Denis.



20:00 C à vous, la suite (en direct de Cannes)

Matt Dillon et Anamaria Vartolomei pour le film “Maria”, en salle le 19 juin 2024.

Gilles Lellouche, François Civil, Adèle Exarchopoulos, Mallory Wanecque et Malik Frikah pour le film “L’amour ouf”, en compétition pour la Palme d’or au Festival de Cannes.

Chiara Mastroianni et Fabrice Luchini pour le film “Marcello Mio”, en compétition pour la Palme d’or au Festival de Cannes.