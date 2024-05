« Iran - La stratégie du chaos » Spéciale de C dans l'air dimanche 26 mai 2024 sur France 5 avec Caroline Roux (vidéo)

Dimanche 26 mai 2024 à 21:05, Caroline Roux présentera sur France 5 une spéciale du magazine "C dans l'air" dont le thème sera : « Iran - La stratégie du chaos ».

Le 13 avril dernier, pour la première fois, l’Iran a attaqué directement Israël. Depuis l’avènement de la République islamique il y a 45 ans, jamais l’affrontement latent entre le régime des mollahs et l’Occident n’avait atteint une telle intensité. Du Liban à l’Irak en passant par les territoires palestiniens, Téhéran arme ses « proxy » en sous-main et exerce son emprise pour étendre son hégémonie au Moyen-Orient. La moindre étincelle menace d'embraser la région.

Dans ce contexte hautement inflammable de nouvelles alliances stratégiques se sont créés. Fort de ses liens renforcés avec la Russie et la Chine, l’Iran a bâti ces dernières années un arsenal militaire et balistique qui préoccupe jusqu’aux généraux occidentaux les plus chevronnés, tout en continuant à enrichir l’uranium à des seuils qui font trembler l'Occident.

A l’heure où la police des mœurs fait son retour dans les rues iraniennes pour mater les derniers acquis du mouvement « Femme, Vie, Liberté », C dans l’air propose une nouvelle soirée spéciale consacrée à ce régime théocratique qui s’est bâti sur une stratégie de terreur, dans et en-dehors de ses frontières.

Du cœur de Téhéran aux immeubles éventrés de Kiev, des faubourgs de Bagdad à la “petite Perse” californienne, enquête sur un pouvoir autoritaire sans limite, éclairée par les experts de C dans l’air.

Un sujet éclairé par les experts de C dans l'air et enrichi par des entretiens exclusifs de Caroline Roux.