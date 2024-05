Capital dimanche 26 mai 2024 sur M6 - Restaurants à moins de 20 euros : comment se régaler sans se ruiner ?

Dimanche 26 mai 2024 à 21:10, Julien Courbet vous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Capital". Le thème de ce numéro : « Restaurants à moins de 20 euros : comment se régaler sans se ruiner ? ».

Le magazine "Capital", présenté par Julien Courbet, aborde des thèmes économiques, financiers et sociaux au plan national ou international.

Voici les reportages qui seront diffusés ce dimanche 26 mai 2024 :

Flunch : le grand retour ?

"Flunch", contraction de "family" (famille) et "lunch" (déjeuner), a révolutionné les pauses-déjeuner des zones commerciales ! Inventé par la famille Mulliez dans les années 1970, la chaîne de restauration a compté -à son apogée- plus de 220 restaurants en France, en Espagne, au Portugal, ou encore en Russie. Preuve de ce succès, le verbe « fluncher » est même entré dans le langage courant.

Pourtant, la chaîne a connu une descente aux enfers ! Notamment à cause de la concurrence des fast-foods qui ne cesse de s’intensifier depuis le début des années 2000. Les burgers ont raison du jambon braisé, malgré les frites à volonté. Alors, pour se relancer, Flunch a dit au revoir à l'ambiance datée des cafétarias de papa et ses restaurants deviennent aujourd’hui des lieux pop et branchés. À la carte se côtoient désormais pizzas, burgers ou encore woks asiatiques. Des recettes et des petits prix taillés pour batailler avec McDo et Burger King et séduire la jeune génération.

Ce nouveau concept suffira-t-il à convaincre les Français de se remettre à « fluncher » ?

Petits prix, nouveaux burgers : McDonald's contre-attaque !

Avec deux millions de repas servis par jour et 1 560 établissements sur le territoire, McDonald’s est le premier restaurateur de France. Un comble au pays de la gastronomie ! En quarante ans, la chaîne américaine de fast-food a réussi à convertir les Français à ses menus burger-frites & soda.

Mais aujourd’hui, le leader est de plus en plus challengé, notamment par son rival direct, Burger King. L’heure de la riposte a sonné pour McDonald’s ! Premier chantier : s'implanter là où la concurrence n'est pas encore présente, dans les campagnes. Comment sont choisis les villages où le géant veut s’implanter ? Est-ce un pari gagnant ? Et quel est l’impact local ? Autre chantier : avec l'inflation, de plus en plus de clients trouvent que McDonald’s est devenu trop cher ! Pour contrer cet effet et répondre à ses concurrents, l’enseigne a lancé elle aussi un menu choc à 5 euros ! Est-ce une opération rentable ?

Nouveaux burgers, nouveaux restaurants, nous plongons en exclusivité dans les coulisses de l’opération reconquête du géant américain.

Restos routiers ou ouvriers : qui pourra battre les rois du « fait maison » à petits prix ?

Entrée, plat et dessert pour moins de 15 euros. Avec à la carte, de bons petits plats faits maison ! Vous n’y croyez pas ? Peut-être parce que vous n’avez pas encore poussé les portes de l’un de ces milliers de restaurants qui font une promesse aux gourmands, celle de leur remplir l’estomac, sans alléger leur portefeuille. C’est du moins l’engagement des restaurants routiers ou ouvriers qui proposent en France un rapport qualité prix souvent imbattable. Mais comment font-ils pour nous régaler sans nous ruiner ? De l’organisation des cuisines, aux négociations avec les fournisseurs, en passant par la lutte anti-gaspillage, ces restaurateurs sont à la recherche de la moindre économie. Mais une fois l’addition présentée, êtes-vous toujours certain d’en avoir eu pour votre argent ? Quel est le vrai prix de ces repas frais et surtout faits maison ?

Parmi ces restaurants, un label se veut gage de qualité depuis près d’un siècle, celui du guide des Relais Routiers. Autrefois prisés uniquement des camionneurs, ces restaurants pas comme les autres attirent désormais de plus en plus de familles soucieuses de passer un bon moment, sans pour autant sacrifier leur pouvoir d’achat. Mais d’autres guides se lancent sur ce créneau, car plus que jamais, les Français raffolent de ces adresses pas comme les autres.