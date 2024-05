Faites entrer l'accusé - Sur la route des tueurs de masse, dimanche 26 mai 2024 sur RMC Découverte

Dimanche 26 mai 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" : « Sur la route des tueurs de masse »

En criminologie, les « tueurs de masse » ne sont pas des « tueurs en série ». Ils s´en distingue, par le fait de commettre au moins 4 meurtres au cours d´une même séquence comportementale, dans une unité de lieu et de temps. Si les Etats-Unis restent le pays le plus touché au monde par ce phénomène, la justice française a aussi dû instruire et juger des dossiers de ce type.

Pour cerner ces tueurs de masse, Faites entrer l´accusé - Crimes flagrants décrypte deux affaires, avec l´expertise, en plateau de Dominique Rizet et du Dr Daniel Zagury, expert-psychiatre, près des tribunaux :

La tuerie de Luxiol

Les enfants sont en vacances, et chacun vaque tranquillement à ses occupations, ce 12 juillet 1989, quand soudain, des coups de feu retentissent à Luxiol, en Franche-Comté !

Après avoir abattu les membres de sa famille, Christian Dornier prend le volant, et tire sur tous les passants qu´il croise, dans les rues du village.

En 35 minutes, l´homme abat 14 personnes et en blesse grièvement 8 autres, avant d´être neutralisé par les gendarmes.

Pourquoi ? Il ne sait pas le dire. Jugé irresponsable pénalement, Christian Dornier est interné depuis 1991 en UMD.

Un film dans lequel la réalisatrice a recueilli les témoignages inédits et bouleversants d´habitants qui n´ont rien oublié mais ont su pardonner à un homme qui n´avait pas toute sa raison.

La tuerie de Nanterre

Le 27 mars 2002, Richard Durn, assiste au conseil municipal de Nanterre. Diplômé en sciences politiques, investi dans des actions humanitaires, cet homme de 33 ans, est très engagé auprès des mouvements écologistes et socialistes.

Mais à 13h15, il se lève et sort une arme à feu. 50 secondes et 37 tirs plus tard, 8 personnes sont mortes et 19 sont blessées, dont 12 garderont un handicap à vie.

Les enquêteurs du 36 n´auront pas le temps de pousser très loin ses aveux, car l´homme se suicide en se jetant par la fenêtre.

Dans une lettre-testament, envoyée à une amie avant son passage à l´acte, où il dénonçait « l´élite » locale, il écrit : « Je vais devenir un Serial killer (...) parce que le frustré que je suis ne veut pas mourir seul, alors que j´ai eu une vie de merde, je veux me sentir une fois puissant et libre. J'espère, être à la hauteur d'un Ben Laden, d'un Milosevic, d'un Pol Pot, d'un Hitler, d'un Staline... ».