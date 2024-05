Enquête Exclusive dimanche 26 mai 2024 sur M6 - Panama : alerte aux portes de l'Amérique

Dimanche 26 mai 2024 à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière présentera un nouveau numéro du magazine "Enquête exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Panama : alerte aux portes de l'Amérique ».

Le Panama a une position unique sur la planète, un carrefour incontournable aux portes de l'Amérique, entre l'Atlantique et le Pacifique. Mais aujourd'hui cet 'tat d'Amérique centrale est menacé. À la jonction des Amériques du Nord et du Sud, son célèbre canal est un point de passage essentiel pour le commerce mondial de marchandises. Mais pour la première fois de son histoire, il est totalement saturé.

Des embouteillages monstres obligent les porte-conteneurs à patienter des semaines avant de passer d’un océan à l’autre. Toute la machine est grippée pour une raison que personne n’avait anticipée : le canal est à sec ! Le fonctionnement de ses écluses géantes dépend directement de l’eau douce disponible dans les lacs. Or tout le pays souffre de la sécheresse. Le quotidien des quatre millions de panaméens est directement menacé et des tensions éclatent.

Point de passage essentiel des marchandises, le Panama est aussi une étape sur la route des migrants du monde entier. Dans l’épaisse jungle du Darien, l'équipe du magazine "Enquête exclusive" a suivi le parcours infernal qu’empruntent des milliers de personnes chaque jour. En 2023, un demi-million d’hommes, de femmes et d’enfants se sont lancés au péril de leur vie sur cette route qui permet de rejoindre l’Amérique du Nord. Les pieds dans la boue, ils endurent pendant des jours la soif, les blessures et les chaleurs extrêmes. Malgré les risques, ils sont chaque année plus nombreux et un invraisemblable business s’est créé autour d’eux. Des clans de passeurs monnaient à prix d’or l’entrée dans la jungle et les ravitaillements.