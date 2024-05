C dans l'air mardi 28 mai 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 28 mai 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 28 mai 2024, Caroline Roux recevra :Haïm Korsia, grand rabbin de France, membre de l’académie des sciences morales et politiques et auteur de "Comme l'espérance est violente".​​​

Ce lundi après-midi, le texte du gouvernement, retouché par les députés en commission, est arrivé à l’Assemblée nationale pour 2 semaines de débats, le temps d'étudier les 3 300 amendements déposés. Le texte, qui vise à renforcer l'accès aux soins palliatifs et à légaliser l'aide à mourir, a été remanié par les députés en commission. Certaines conditions d'accès à un suicide assisté ou à une euthanasie ont été modifiées.. Le critère du "pronostic vital engagé à court ou moyen terme" a été remplacé par celui, jugé plus large, d'une affection "grave et incurable en phase avancée ou terminale".

La présidente de la Commission, Agnès Firmin-Le Bodo avait voté contre cette modification rejetée aussi par le gouvernement. Selon elle, "supprimer le court et moyen terme, très clairement, on n’est plus du tout dans la même loi. On est dans une loi qui peut permettre à des personnes dont le pronostic vital serait engagé à long terme, qui peuvent avoir des souffrances physiques réfractaires, de demander à mourir. Ce n’est pas l’équilibre de la loi qui a été souhaitée et qui a été présentée". Des organisations de soignants ont dénoncé une ouverture de "la boîte de pandore” en commission, affirmant que "cette extension ouvre la mort provoquée à un nombre indéfinissable de situations dont on a encore peine à mesurer l’ampleur et la diversité (insuffisance rénale, cancers, cirrhoses, insuffisances cardiaques ou respiratoires)".

Ce lundi matin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités Catherine Vautrin a appelé à revenir aux critères d'éligibilité initiaux en matière d'accès à l'aide à mourir. Si selon elle, vouloir modifier ces conditions, "c'est rompre l'équilibre de ce projet de loi", de son côté, le rapporteur général du projet de loi Olivier Falorni nie toute "révolution" en commission.

Haïm Korsia reviendra sur l’examen du projet de loi fin de vie qui a débuté ce lundi dans l’hémicycle et qui a été profondément remanié par les députés en commission.

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération.

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et L’Obs.

David Rigoulet-Roze, politologue, chercheur associé à l’IRIS, rédacteur en chef de la revue Orients stratégiques.

Agnès Vahramian (en duplex de Tel Aviv), correspondante en Israël pour France Télévisions.

Après la frappe israélienne qui a fait 45 morts et près de 250 blessés selon le Hamas dimanche soir dans un camp de déplacés près de Rafah à l’extrémité sud de la bande de Gaza, les condamnations sont unanimes. La Maison Blanche s’est dit "bouleversée". "Indigné" Emmanuel Macron a appelé "au plein respect du droit international et au cessez-le-feu immédiat". 10 000 personnes ont manifesté hier soir à Paris. La Chine qui a exprimé sa "vive inquiétude". Le Premier ministre israélien a lui évoqué une "erreur tragique". Dimanche, l’armée israélienne avait affirmé avoir ciblé deux hauts responsables du Hamas. On ignore s’ils ont été tués. Benyamin Netanyahou, s’est engagé à enquêter sur les faits mais ne change pas de stratégie.

De nouvelles frappes ont eu lieu ce matin à Rafah en dépit de la décision, rendue vendredi 24 mai, par la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction de l’Organisation des nations unies, ordonnant à Israël d’arrêter "immédiatement" ses opérations militaires dans la zone. Et ce malgré les mises en garde de la communauté internationale qui se multiplient depuis le bombardement meurtrier.

L'ONU a "condamné les frappes israéliennes" et a demandé une enquête "complète et transparente" après l'attaque dans la ville surpeuplée de Rafah, où Israël a lancé des opérations au sol depuis le 7 mai. Une réunion d’urgence a été convoquée cet après-midi à huit-clos pour discuter de la situation sur place. Parallèlement Pékin qui a plusieurs fois proposé de jouer les intermédiaires entre Palestiniens et Israéliens reçoit à partir d’aujourd’hui plusieurs chefs d’Etat arabes avant l’ouverture du 10ᵉ Forum de coopération sino-arabe ce jeudi. L’occasion pour la Chine d’afficher "une voix commune sur la question palestinienne" a expliqué ces derniers jours le vice-ministre chinois des Affaires étrangères.

Et c’est dans ce contexte que l’Espagne, La Norvège et l’Irlande ont officialisé ce mardi 28 mai la reconnaissance d’un État palestinien, y voyant "le seul chemin crédible vers la paix et la sécurité pour Israël et pour la Palestine". Elles seront bientôt suivies par la Slovénie, qui a déjà entamé la démarche le 9 mai dernier avec un décret de reconnaissance qu’elle compte envoyer à son Parlement pour approbation d’ici au 13 juin. La reconnaissance de l’État de Palestine est "une nécessité" pour "parvenir à la paix" entre Israéliens et Palestiniens, ainsi qu’une question "de justice historique", a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avant un Conseil des ministres historique. Dans la foulée, Israël a accusé l’Espagne d’être "complice" des "appels au génocide des Juifs".

