Enquête d'action vendredi 31 mai 2024 sur W9 - Gendarmes, policiers, patrouilleurs : les anges gardiens de l'autoroute

Vendredi 31 mai 2024 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir sur W9 un numéro du magazine “Enquête d'action” : « Gendarmes, policiers, patrouilleurs : les anges gardiens de l'autoroute ».

Lors des grands départs en vacances d’été, plus de 100 000 véhicules empruntent chaque jour les autoroutes du sud-ouest (l’A10 et l’A63). Leurs destinations : les plages de la Vendée, de la Charente, les Landes, le Pays basque et l’Espagne. Les unités de police et de gendarmerie mettent en place un dispositif exceptionnel pour sécuriser le trafic, de plus en plus dense. Entre les camions et les voitures de tourisme, le partage des voies autoroutières est parfois périlleux.

Pour limiter les risques, les forces de l’ordre disposent désormais d’une arme secrète : un petit avion discret qui, depuis les airs, traque les comportements dangereux. Dans leur ligne de mire, les vacanciers trop pressés, trop chargés, mais aussi les 9 000 routiers qui, certains jours de la semaine, arpentent l’A10 et l’A63 à des cadences infernales.

La hantise des gendarmes et des policiers, ce sont les endormissements au volant, première cause d’accidents mortels sur le réseau autoroutier. Les chauffeurs poids-lourds qui avalent les kilomètres sont particulièrement sujets à cette somnolence. Nicolas, un dépanneur, interviendra avec une grue de 75 tonnes pour déplacer un camion qui a foncé dans un talus.

Les journalistes du magazine ont aussi suivi le travail à haut risque des patrouilleurs. Ces hommes en jaune sont les anges gardiens de l’autoroute. En 20 ans, vingt-trois d’entre eux ont péri dans l’exercice de leur fonction, écrasés lors d’interventions sur les bandes d’arrêt d’urgence.