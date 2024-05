C dans l'air mercredi 29 mai 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mercredi 29 mai 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 29 mai 2024, Axel de Tarlé recevra : Emma Haziza, hydrologue et présidente fondatrice de la société Mayane, spécialisée dans l’adaptation de notre société au changement climatique.

Sécheresse et inondations, deux termes a priori totalement antinomiques, et pourtant... Les deux phénomènes sont en réalité très liés.

Enfin, plus il fait chaud, "plus l'atmosphère est capable de contenir de l'eau qu'elle va puiser, entre autres, dans les sols. C'est donc un seul et même phénomène physique qui alimente à la fois la sécheresse et l'augmentation des précipitations", explique Florence Habets, hydroclimatologue au CNRS. C'est pourquoi le changement climatique augmente la probabilité et la gravité des phénomènes météorologiques, comme les inondations et les sécheresses, selon le Giec.

Les experts invités :

Alain Bauer, professeur au CNAM, responsable du pôle sécurité, défense et renseignement.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Valentine Arama, journaliste justice au Point.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice du Parisien.

Philippe Zdankiewicz, ancien gendarme, formateur et enquêteur au sein de l’ARPD, l’assistance et recherche de personnes disparues.

Le thème de l'émission : Lina : l'appel de sa mère



Lina, 15 ans, est introuvable depuis le 23 septembre dernier. Ce jour-là, après avoir dit au revoir à sa mère comme tous les matins, elle s’est rendue à pied jusqu’à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin. Elle devait y prendre un train direction Strasbourg pour passer la journée avec son petit ami Tao. La jeune fille n’arrivera jamais à destination. Huit mois plus tard, sa mère a lancé hier soir sur M6 un appel à témoins dans l'émission du même nom, présentée par Julien Courbet. "Je suis là aujourd'hui pour vous demander de l'aide, à tous ceux qui ont entendu quelque chose, à tous ceux qui ont peut-être vu ou qui savent des choses qu'ils n'osent pas dire. Si vous savez quoi que ce soit, il faut le dire" a affirmé la mère de famille.

Depuis huit mois, l’enquête se poursuit mais malgré d’intenses recherches sur la zone concernée et des battues opérées dans tout le secteur, aucune trace de Lina. Les dernières gardes à vue n’ont rien donné et l’absence de traces sur la zone concernée par cette disparition ne facilite pas le travail des enquêteurs qui situent la disparition de l’adolescente entre 11 h 15 et 11 h 30, le 23 septembre 2023. Son téléphone portable ayant cessé d’émettre à 11 h 22.

Pour l’heure, il est impossible de savoir si cet appel à témoins aura un impact sur l’enquête pour "enlèvement et séquestration" en cours, et permettra de lever des zones d’ombre. Les policiers vont d’abord devoir trier, analyser et contextualiser les nombreux appels et récits pour être le plus efficace possible. Initié par Jacques Pradel, en France, avec perdu de vue, ce type d’émissions à une heure de grande écoute a permis par le passé de relancer des affaires, la plus célèbre étant celle d’Emile Louis. Une pratique de plus en plus utilisée par les parties civiles qui tentent le tout pour le tout même si les résolutions, en lien avec ce type d’émissions ou les appels lancés via les réseaux sociaux, ne sont pas toujours au rendez-vous.

Néanmoins, elle peut permettre des avancées et est également maintenant adoptée par le pôle dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés. Créé en mars 2022 au sein du tribunal judiciaire de Nanterre, cet outil judiciaire unique au monde peut désormais déclencher un nouveau dispositif d’appel à témoins, nommé "En quête d’indices". Il s’agit de courtes vidéos retraçant les circonstances des faits sur des affaires traitées par le pôle qui sont diffusées sur le site du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et relayées sur les réseaux sociaux des ministères de la Justice et de l’Intérieur. Témoignages, description d'un suspect ou d'un véhicule… Les informations sont ensuite recueillies et exploitées par l’un des services d’enquête en charge du dossier. Ces éléments permettront aux enquêteurs et aux magistrats d’explorer de nouvelles pistes ou au contraire d’en abandonner certaines.

