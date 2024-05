C dans l'air jeudi 30 mai 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce jeudi 30 mai 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce jeudi 30 mai 2024, Axel de Tarlé recevra : Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des Médecins de France.

Le Premier ministre jure, ce jeudi 30 mai, que les propositions de la Cour des comptes sur les arrêts maladies – dont l’augmentation à 7 jours du délai de carence – ne sont pas sa "priorité". Il y a quelques semaines pourtant, c’est son ministre de l’Économie qui mettait le sujet sur la table.

La Cour propose, entre autres mesures, de s’en prendre de nouveau aux droits des salariés. Parmi les dispositions suggérées : la non-indemnisation par l’Assurance maladie des arrêts de moins de 8 jours.

L'institution a proposé une batterie de mesures pour réaliser entre "500 millions et un milliard d'euros" d'économies sur le budget de la Sécurité sociale.

Parallèlement, Près de 80 % des pharmacies sont fermées ce jeudi pour cause de grève, à l'appel de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et de l’Union de syndicats de pharmaciens d’officine (USPO). Les représentants de la profession espèrent ainsi alerter sur les pénuries de médicaments, les difficultés financières traversées par le secteur, la faible rémunération des étudiants stagiaires, mais également sur la désertification médicale.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Louis Hausalter, journaliste politique au Figaro.

Jeff Wittenberg, journaliste politique à France Télévisions.

Caroline Vigoureux, journaliste politique à La Tribune Dimanche.

Gaël Sliman, président et co-fondateur de l’institut de sondages Odoxa.

Le thème de l'émission : Européennes : panique en macronie



À dix jours des élections européennes, les questions internationales électrisent la campagne. Ce jeudi, la leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, a accusé Emmanuel Macron de vouloir "entre(r) de plain-pied dans la guerre avec la Russie», après que le président de la République a dit souhaiter permettre l'utilisation d'armes occidentales pour "neutraliser" des bases militaires russes "d'où sont tirés les missiles" sur le territoire ukrainien. "Si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles, en fait on leur dit, on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre", a pointé hier Emmanuel Macron, au dernier jour de sa visite d'Etat en Allemagne. Une position qui est dénoncée par la chef de file des députés d’extrême droite. Cela "serait un pas supplémentaire d'investissement dans ce conflit", qui "créer(ait) un danger absolument faramineux sur la sécurité de nos compatriotes (et) sur l'intégrité de notre territoire", a-t-elle déclaré sur Franceinfo, dénonçant "des mécaniques d'entrée en guerre mondiale".

Parallèlement, le bombardement meurtrier d’un centre de déplacés près de Rafah a suscité depuis dimanche soir une vague d’indignations et a relancé dans la classe politique le débat sur la reconnaissance d’un État palestinien par la France comme 146 pays l’ont déjà fait, les trois derniers étant mardi l’Espagne, l’Irlande et la Norvège : drapeau palestinien brandi mardi par un élu insoumis dans l’hémicycle, échanges tendus entre députés, nouvelles manifestations hier soir à Paris et Marseille…

Pour le chef de l’Etat, si la question "n’est pas taboue", il y a lieu néanmoins de temporiser : "Cette reconnaissance doit arriver à un moment utile et non sous le coup de l’émotion" a-t-il déclaré. Une réponse qui déçoit le numéro 2 de la liste Renaissance, Bernard Guetta mais aussi Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense de François Hollande et des Affaires Etrangères sous le premier mandat de l’actuel président, qui estime que la reconnaissance de la Palestine est devenue indispensable. Une position partagée par LFI mais aussi Raphaël Glucksmann. La tête de liste PS-Place publique, largement en tête des intentions de vote à gauche, créditée d'environ 14 % dans les sondages, non loin de la liste du camp présidentiel conduite par Valérie Hayer, entend désormais se poser en "garant du cap qui a émergé à gauche" après les européennes alors qu’une recomposition se profile et que dans la dernière ligne droite avant le scrutin, l’ombre de l’ex-président de la République François Hollande plane de plus en plus sur la campagne. Nous avons suivi ces derniers jours l’ex-chef de ‘Etat socialiste notamment lors d’un déplacement à Metz. Pour lui, aujourd’hui la démocratie en France « ne fonctionne pas bien parce que les partis politiques, ceux qui font vivre la démocratie ne fonctionnent pas bien". "L’extrême droite se cache" pour progresser et Jean-Luc Mélenchon "a fait beaucoup de mal à la gauche" selon François Hollande. Mais "la Nupes, c’est fini. Laissons Mélenchon et rassemblons-nous pour la suite" affirme-t-il au micro de C dans l'air.

