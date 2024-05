Capital dimanche 2 juin 2024 sur M6 : Leroy Merlin, les secrets de l'empire du « brico déco »

Dimanche 2 juin 2024 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Capital" qui proposera cette semaine une enquête au cœur de Leroy Merlin, le géant du bricolage.

Que ce soit pour acheter un marteau ou une tringle à rideau, de la peinture ou encore du mobilier de jardin, il y a toutes les chances que le produit recherché se trouve parmi les 40 000 références en rayon chez Leroy Merlin. Une offre pléthorique qui attire quatre-vingt huit millions de visiteurs chaque année, dans l’un des cent quarante-quatre magasins de l’enseigne en France.

Résultat, rarement un distributeur n’a autant dominé son secteur d’activité. En cent ans, l’enseigne a conquis 37,4 % de part de marché et a réalisé un chiffre d’affaires avoisinant les 8 milliards d’euros l’année dernière. Des chiffres qui font de cette enseigne le vaisseau amiral de la galaxie Mulliez une des familles les plus puissantes et secrètes de France. Si le nom Mulliez ne vous dit rien, leurs marques font pourtant parties de votre quotidien : Auchan, Decathlon, Kiabi, Norauto, Flunch…

Mais pour le leader, après des ventes record pendant le Covid, le marché est aujourd’hui en baisse de 4 %. Confrontés à la crise du pouvoir d’achat, entre Leroy Merlin et ses concurrents, la guerre est déclarée. En plus de ses rivaux habituels comme Castorama, Brico Dépôt ou même Amazon, de nouveaux acteurs comme Action, Lidl - avec sa marque Parkside pour le bricolage et l’outillage - ou encore le Chinois Temu, obligent Leroy Merlin à baisser ses tarifs dans tous les rayons.

Comment l’enseigne s'y prend-elle pour réduire ses prix ? De quelle manière surveille-t-elle ses concurrents ? Comment parvient-elle à prévoir vos envies afin de faire de vous ses prochains clients ?

Pour faire face à la concurrence, l’enseigne s’appuie sur ses bataillons de vendeurs, tous fiers d'avoir « le sang vert », de la couleur de la maison, comme ils le revendiquent eux-mêmes. Il faut dire que, dans cette entreprise qui encourage les promotions internes, les ascensions peuvent être fulgurantes. À l’image d’Agathe Monpays, arrivée il y a 8 ans comme cheffe de secteur, elle a gravi tous les échelons jusqu’à devenir directrice générale à 29 ans. Comment cette jeune femme gère-t-elle un groupe de plus de 29 000 salariés ?