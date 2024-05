C dans l'air vendredi 31 mai 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 31 mai 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 31 mai 2024, Axel de Tarlé recevra : Cédric Musso, directeur de l'action politique de l'UFC-Que Choisir.

De quoi bouleverser les habitudes d’une partie des Français. Afin de permettre aux particuliers et aux entreprises de mieux répartir leur consommation d'électricité, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) appelle le gestionnaire Enedis à revoir son système de tarification heures pleines/heures creuses.

Les 15 millions d’abonnés à ce type de contrat pourraient être amenés à changer leurs habitudes d’ici 2025.

Lancé en 1960, le système des heures pleines/heures creuses a toujours eu pour objectif d’inciter les Français à consommer leur électricité durant les heures de faibles demande et ainsi payer 15% moins cher. Mais l’Europe est désormais capable de produire de plus en plus d’énergie durant la journée, notamment grâce aux panneaux photovoltaïques.

Les contrats heures pleines/heures creuses feraient perdre de l’argent à près de 85% de ses souscripteurs, selon une enquête du fournisseur Plüm Énergie, publiée en décembre 2020.

Nicole Bacharan, historienne et politologue spécialiste des Etats-Unis, éditorialiste à Ouest-France.

Corentin Sellin, historien, spécialiste des Etats-Unis, chroniqueur pour Les Jours.

Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques

Jean-Bernard Cadier, journaliste, ancien correspondant aux États-Unis

Le thème de l'émission : Trump condamné : quelles conséquences pour la course à la Maison Blanche ?

C'est un verdict inédit. Pour la première fois en plus de deux siècles d'histoire politique américaine, un ancien président, Donald Trump, a été condamné au pénal. Il était accusé d'avoir acheté le silence de l'actrice X Stormy Daniels. Les jurés l'ont reconnu coupable des 34 chefs d'accusations pour lesquels il avait été inculpé, notamment pour avoir falsifié des documents comptables dans le but d'acheter le silence de cette dernière au sujet de leur liaison. La nouvelle du verdict a été accueillie par des cris de joie et de stupeur à l'extérieur de la cour criminelle de Manhattan, à New-York. Si les Américains ne connaîtront la peine de Donald Trump que le 11 juillet, ils savent déjà que la campagne présidentielle de l'ancien président s'annonce plus compliquée que prévue. Dénonçant un procès "truqué" qui serait une "honte", le magnat de l'immobilier a annoncé qu'il ferait appel de sa condamnation et que le "vrai verdict" tomberait le soir de l'élection du 5 novembre.

L'équipe de campagne de Joe Biden, qui entend se représenter à la Maison Blanche en novembre prochain, a aussitôt déclaré "que nul n'était au-dessus des lois". Au même moment, les États-Unis ont annoncé avoir donné leur accord pour que l'Ukraine bombarde des positions en Russie avec de l'armement américain, à condition qu'elle se limite aux zones frontalières de la région de Kharkiv, située au nord du pays. Une décision qui pourrait rééquilibrer les combats, puisque la Russie bombardait déjà les positions ukrainiennes depuis son propre territoire. Cette décision relève d'une avancée majeur quand on se souvient que l'aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine avait longtemps été bloquée au Congrès par les Républicains, et notamment Donald Trump qui s'oppose à toute rallonge financière. Ces discussions devraient être au cœur de la visite de Joe Biden en France, le week-end du 8 juin, à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie. Pour sa première visite d'État en France, le président américain va rencontrer Emmanuel Macron, mais aussi Volodymyr Zelensky qui a été invité par la France. Une rencontre hautement symbolique alors que l'Ukraine subit actuellement une offensive musclée de la Russie dans le Donbass.

Aux États-Unis, le soutien à l'Ukraine est toujours loin de faire l'unanimité. Notamment chez les supporters de Donald Trump qui estiment que le coût de la guerre en Ukraine est devenu trop élevé pour leur pays. L'électorat conservateur milite avant tout pour des préoccupations d'ordre national : l'immigration venue du Mexique ou encore la lutte contre l'avortement. En Pennsylvanie, Malcom et Simone Collins, soutiens de la première heure de Donald Trump et admirateurs d'Elon Musk, ont fait de la natalité leur combat prioritaire. Parents de quatre enfants, ils sont persuadés qu'il faut lutter contre l'effondrement démographique.

Quelles conséquences va avoir la condamnation de Donald Trump sur sa campagne présidentielle ? Que va changer l'accord des États-Unis pour que l'Ukraine bombarde la Russie avec de l'armement américain ? Et qui sont les pro-natalistes qui votent pour Donald Trump ?

