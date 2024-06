La grande librairie mercredi 5 juin 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 5 juin 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Mercredi 5 juin 2024, Augustin Trapenard proposera une émission spéciale en public tournée à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. La ville alsacienne vient d’obtenir, pour une durée d’un an, le label "Capitale mondiale du livre UNESCO". C’est la première ville de France à recevoir cette distinction.

À une semaine des élections européennes, Augustin Trapenard réunira sur son plateau des grands noms de la littérature, ainsi que des essayistes et des journalistes pour penser l’Europe à travers le prisme littéraire.

Des textes classiques des écrivains européens tels que Victor Hugo, Stefan Zweig, Miguel de Cervantes… à la littérature contemporaine, la culture européenne sera au cœur de cette émission qui réserve également de belles surprises !

Les invités de l'émission :

Paolo Rumiz pour son livre « Chant pour Europe » chez Arthaud.

Considéré comme l’un des plus grands écrivains italiens contemporains, journaliste vedette à La Repubblica, Paolo Rumiz arpente l’Europe dont il a parcouru toutes les frontières, de l’Arctique à la mer Noire. Dans cet essai, il a choisi de raconter, avec lyrisme et conviction, l’Europe et ses véritables racines dans une épopée poétique et d’actualité.

Olivier Guez pour son livre « Le Grand Tour - Autoportrait de l'Europe par ses écrivains » chez Grasset.

Journaliste et essayiste, il a dirigé cet ouvrage collectif qui rassemble des textes écrits par vingt-sept écrivains, un par État membre de l'Union européenne, sur des lieux évocateurs de la culture et de l’histoire européenne.

Annick Cojean pour son livre « Nous y étions » chez Grasset.

Dans cet essai, la journaliste du Monde redonne la parole à 18 vétérans, tous disparus aujourd’hui, qui racontent heure par heure le D-Day. Elle reconstitue cette journée et donne corps au récit de ces hommes qui, pour la plupart, n'avaient à l'époque qu'une vingtaine d'années et ont vécu en terre normande les heures les plus folles, les plus tragiques de leur vie.

William Marx pour son livre « Un été avec don Quichotte » aux éditions des Équateurs.

Dans cet essai William Marx, professeur au Collège de France, revient sur le roman de Miguel de Cervantès : Don Quichotte. Il nous offre « Un été avec » le premier personnage qui a décidé de vivre sa vie comme dans les livres et fait du roman qui porte son nom un manuel de survie à l’angoisse de l’homme moderne, plus que jamais d’actualité.

La journaliste Florence Aubenas, une des marraines de « Strasbourg Capitale Mondiale du Livre 2024 », sera également présente, ainsi que le compositeur et écrivain Abd Al Malik. Avec eux Augustin Trapenard parlera de l’importance du livre, de ses enjeux mais aussi des dangers qui le menacent. À quelques jours des élections européennes, il s’agira de lire avant d’élire !