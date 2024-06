Zone Interdite dimanche 9 juin sur M6 - Maison de famille : cadeau ou fardeau ?

Ophélie Meunier vous donne rendrez-vous sur M6 dimanche 9 juin 2024 à 21:10 pour un nouvel inédit du magazine "Zone Interdite". Le thème de l'émission cette semaine : « Maison de famille : cadeau ou fardeau ? ».

Bien plus qu’un simple logement, résidences principales ou secondaires, les maisons de famille sont le socle de milliers de foyers en France. Repas de fêtes, vacances, mariages, elles résistent au temps et sont remplies de nos souvenirs. Si autrefois elles se transmettaient de génération en génération, aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de les garder. Fiscalité de la transmission lors du décès des parents, coût des rénovations, éloignement des enfants, autant de contraintes qui brisent un lien qu’on croyait autrefois éternel. Pendant un an nous avons suivis ces Français prêts à tout pour transmettre ou sauver leurs maisons de famille.

En Normandie, à Lion-sur-Mer (Calvados), en bord de plage, Jasmin et sa femme Nadège se sont lancés un incroyable défi : transformer la villa familiale en maison d’hôtes. Objectif : payer les charges de cette immense maison qu’ils ont décidé d’habiter tout en profitant d’un lieu magique.

Romain, un boucher au franc-parler, veut à tout prix racheter en viager la maison de ses parents, de leur vivant. Pour les protéger d’abord, car ils ne touchent qu’une petite retraite qui couvre à peine les frais d’entretien de la maison de famille. Mais aussi pour être sûr que la maison ne soit pas vendue à des inconnus. Ses frères et sœurs seront-ils d’accord ?

Dans le Cantal, Robert a trouvé la solution pour transmettre à ses enfants la maison familiale. Il a mis en place une donation de son vivant pour que ses deux filles, Virginie et Aurélie, ne se séparent pas du patrimoine qu’il a rénové de fond en comble.

À Giverny dans l’Eure, Gérard et Stéphanie doivent se résoudre à se séparer de leur sublime propriété. Il leur est impossible de la garder car son entretien leur coûte trop cher. Pour ce couple, c’est un déchirement. Alors ils comptent bien profiter jusqu’au dernier moment de leur joyaux familial.

Rencontre avec ces Français prêts à tout donner pour sauver leur héritage familial.