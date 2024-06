"Willy vient déjeuner chez vous" à La Chapelle-d'Abondance samedi 8 juin 2024 sur France 3 avec Willy Rovelli

Samedi 8 juin 2024 à 12:55, Willy Rovelli proposera sur France 3 un nouveau numéro de "Willy vient déjeuner chez vous" à La Chapelle-d'Abondance en Haute-Savoie.

Dans cette émission TV adaptée d'une émission radio de France Bleu, Willy Rovelli et son chroniqueur Fabien Emo sillonnent les routes de France pour rencontrer une famille autour d'un déjeuner et partager un moment de convivialité. L'occasion aussi pour les deux animateurs de rencontrer ces artisans et ces producteurs hauts en couleur et de découvrir leur métier et leur savoir-faire.

Dans ce nouveau numéro, Willy Rovelli et Fabien Emo prennent la route direction la Haute-Savoie, à La Chapelle-d'Abondance, à la rencontre de la famille Trincaz, propriétaire d’un hôtel-restaurant-cabaret aux allures de chalet d’époque.

C'est une véritable institution, tenue depuis cinq générations par la famille Trincaz, que Willy et Fabien vont avoir le plaisir de découvrir grâce aux cinq membres de la famille qui les accueillent.

Willy va tour à tour apprendre la fabrication des jambons secs, l'un des produits phares du restaurant, et participer au ménage des chambres de l’hôtel, sous l'œil aguerri de la patronne.

Une belle surprise l’attend également derrière l’hôtel : des danseuses de french cancan et des artistes se préparent au lancement du nouveau spectacle de cabaret de l’établissement.