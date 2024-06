C l’hebdo samedi 8 juin 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 8 juin 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 8 juin 2024 :

18:55 C L'hebdo

La Rochelle : le drame de trop ?



Pauline Déroulède, joueuse de tennus qui été fauchée par un automobiliste en 2018.

Gérald Kierzek, médecin urgentiste.

La cuisine Française détrônée



Glen Viel, chef cuisinier.

Luana Belmondo, animatrice d'émissions culinaires.

Le plus grand champion des jeux télé

Émilien pour sa participation aux "12 coups de midi" sur TF1.

20:55 C L'hebdo, la suite

Jacques Weber, pour la pièce « Ranger » au théâtre des Bouffes Parisiens.

Julie Gayet pour le Festival des Soeurs Jumelles.

Vanessa Schneider, pour le film « Maria » sur le destin brisé de Maria Schneider.