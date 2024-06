C dans l'air samedi 8 juin 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 8 juin 2024 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités / experts :

Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business.

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Jean-Laurent Cassely, spécialiste des modes de vie et de consommation - Maison Cassely.

Corinne Jolly, présidente de PAP, Particulier à Particulier.

Le thème de l'émission : Français : priorité pouvoir d'achat !

« Le combat est sur la bonne voie mais n'est pas terminé ». C'est en ces termes que Christine Lagarde, la président de la Banque centrale européenne (BCE), a décrit la situation inflationniste. Au vu de ce constat, l'institution a décidé de diminuer ses taux directeurs d'un quart de point, passant le taux de dépôt de 4% à 3,75% et le taux de refinancement à 4,25%. «Il est aujourd’hui opportun de réduire le caractère restrictif de la politique monétaire, après avoir maintenu les taux directeurs au même niveau pendant neuf mois», a affirmé la BCE dans un communiqué.

Une décision attendue depuis des semaines : cette baisse permettra en effet de desserrer l'étau de l'économie européenne et de faire baisser les taux immobiliers. Une bonne nouvelle pour les emprunteurs puisque les banques vont être amenées à payer des intérêts moins élevés auprès de la BCE. Ce qui leur permet de distribuer des crédits immobiliers à moindre coût.

Sur le plan immobilier, une autre crise concerne les habitats à loyers modérés (HLM). Le manque de places est en effet cruel et les délais pour en obtenir une peuvent parfois courir sur des années. 1,8 million de ménages attendraient actuellement un HLM. Pour C dans l'air, une équipe de journalistes a suivi une commission d'attribution de ces logements.

Enfin, le gouvernement continue de s'attaquer à la « France moche », ces plus de 1500 zones commerciales périphériques s'étalant sur plus de 500 millions de m2. 74 communes ont été sélectionnées dans le cadre du plan de transformation de ces zones pour une enveloppe de 26 millions d'euros. La construction de logements est une des idées mises sur la table. «L'enjeu est de les réinventer pour les soixante prochaines années pour en faire des zones de vie», a expliqué la ministre déléguée aux Entreprises, Olivia Grégoire.

Alors, le pouvoir d'achat va-t-il repartir à la hausse suite à la baisse des taux directeurs de la BCE ? Comment résoudre le problème du manque d'HLM ? La transformation de la « France moche » va t-elle dans le bon sens ?

