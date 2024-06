"Les parc d'attractions préférés des Français" : immersion au Parc Astérix sur Gulli lundi 10 juin 2024

Lundi 10 juin 2024 à 21:05, Camille Cerf vous proposera sur Gulli un nouveau numéro du magazine "Les parc d'attractions préférés des Français" qui vous emmènera cette semaine au Parc Astérix.

Camille Cerf s’est infiltrée dans l’un des parcs d’attractions le plus visité en France.

Avec plus de deux millions de visiteurs par an, le parc Astérix est sur le podium des parcs de loisirs les plus fréquentés de l’hexagone. Mais désormais, l’objectif est clair : se rapprocher du concurrent Disney ! Pour cela, les irréductibles Gaulois voient très grand. Le parc a récemment inauguré les plus hautes et plus rapides montagnes russes de France.

51 mètres de hauteur, près de 110 km/h, un kilomètre de long et un record du monde avec 23 air-time, ces fameux moments suspendus où la vitesse fait décoller les passagers du siège. Toutatis sera le fer de lance d'une toute nouvelle zone du parc : vingt-mille mètres carrés consacrés aux Vikings avec des restaurants, des jeux pour enfants et des boutiques.

Pendant un an, les caméras de Gulli ont suivi en exclusivité la construction de ce projet hors norme.