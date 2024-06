Enquête Exclusive - Arnaques et tourisme de masse à Paris, dimanche 16 juin 2024 sur M6

Dimanche 16 juin 2024 à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière présentera un nouveau numéro du magazine "Enquête exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Arnaques et tourisme de masse : à Paris, l'été sera chaud ! ».

Paris est la première destination touristique au monde et l’année 2024 devrait exploser tous les compteurs. Ils seront près de 15 millions de visiteurs qui rêvent de romantisme, d’un café en terrasse et d’un selfie au pied de la Tour Eiffel. Mais le rêve risque de se heurter à une réalité plus contrastée. Quartiers engorgés, circulation ingérable, arnaques en pagaille : le tourisme de masse débarque avec son cortège de nuisances dans une ville déjà en surchauffe.

Autour du Champ-de-Mars, dans le 7e arrondissement, malgré une présence policière renforcée, riverains et touristes sont les victimes quotidiennes de violences et d’arnaques. Pickpockets, joueurs de bonneteau et vendeurs à la sauvette sont prêts à tout pour leur faire les poches. À Montmartre et dans le quartier latin, ce sont les faux guides touristiques qui sévissent ! Aucun diplôme, des connaissances très approximatives mais du bagou à revendre. Cela leur suffit à réaliser un chiffre d’affaires hors-du-commun.

Dans le Marais, certains propriétaires d’appartements sont prêts à tout pour louer au meilleur prix pendant les Jeux Olympiques, quitte à expulser leurs locataires en toute illégalité. Pour sauver l’image de la Ville Lumière, la mairie de Paris et la préfecture de Police opèrent un grand nettoyage : ramassage de déchets chronométrés, dépollution de la Seine. La propreté est un défi, tout comme la sécurité.

Un mois avant les Jeux Olympiques, enquête sur la capitale du tourisme mondial, en surchauffe totale.