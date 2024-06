Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon invités de Dimanche en politique ce 16 juin 2024 sur France 3

Dimanche 16 juin 2024 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique" qui reçoit cette semaine Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon.

Fidèle à sa ligne, "Dimanche en politique" fait vivre la campagne au plus près des préoccupations des Français (salaires, pouvoir d’achat, sécurité, écologie, immigration) en recevant les leaders des partis et des blocs politiques engagés dans ces élections, en les confrontant aux attentes des électeurs, avec une première partie à 11:40 et une seconde à 12;05. L’ambition est aussi de faire vivre la campagne électorale au cœur des circonscriptions en allant dans les meetings ou sur le terrain.

Au soir du dimanche 9 juin, le temps s'est comme suspendu après l’annonce surprise par le président de la République de la dissolution de l’Assemblée nationale. Mais dès lundi, dans les états-majors des partis, tout le monde a compris que le temps pressait car il ne restait que 20 jours avant le premier tour des élections législatives.

Depuis, dans les familles politiques, on se rassemble, on se trahit, on se quitte devant les caméras ou sur les plateaux télé. Emmanuel Macron a voulu redonner la parole aux Français espérant une clarification après la victoire nette du Rassemblement national et l’échec du parti majoritaire. Mais la clarification a très vite pris des tours inattendus.

Eric Ciotti, le patron des Républicains, annonce son alliance avec le RN sans prévenir les cadres de son parti. Et Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête !, se rapproche de Jordan Bardella et de Marine Le Pen sous l’œil ébahi d’Eric Zemmour. Les deux sont exclus de leurs partis respectifs.

A gauche, les anciens partenaires de la Nupes qui s’étaient déchirés se retrouvent sous une bannière commune le Nouveau Front populaire. Mais le Parti socialiste et La France insoumise ont du mal à s’entendre pour désigner le candidat à Matignon en cas de victoire.

De son côté, Gabriel Attal, Premier ministre en sursis, mène la campagne pour Renaissance avec un seul mot d’ordre : "L’appel à l’union contre les extrêmes", renvoyant dos à dos le RN et LFI

Sur le plateau, Francis Letellier reçoit deux invités.

11:50 Jordan Bardella, président du Rassemblement national.

12:05 Jean-Luc Mélenchon, chef de file La France insoumise.

Stratégie politique des deux leaders, programme des 100 jours, priorité pour la vie quotidienne des Français, ils répondent successivement aux questions de Francis Letellier.