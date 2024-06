Sept à Huit dimanche 16 juin 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 16 juin 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 16 juin 2024 :

Des les cuisines de la pâte à tartiner préférée des Français.



Sa recette secrète et ses réponses aux controverses.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 16 juin 2024 :

Enquête sur les airbags défectueux



Êtes-vous en sécurité au volant de votre voiture ? Enquête sur ces airbags défectueux qui auraient déjà causés la mort de 6 personnes en France.

Les amants d'Odessa



Une histoire d'amour tragique au cœur de la guerre en Ukraine.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Victor Wembanyama

Déjà entré dans l’Histoire du Basket, le sportif de 2m21 cumule les titres inédits pour un Français. À un mois et demi des Jeux Olympiques de Paris, ce phénomène du championnat américain, la fameuse NBA, a accordé un entretien exceptionnel à TF1.

Dans cette interview exclusive réalisée par Audrey Crespo-Mara et Christophe Astruc, au centre d’entrainement des Spurs de San Antonio, au Texas, le jeune prodige se livre avec une maturité et une sérénité hors normes.