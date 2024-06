C dans l'air mardi 18 juin 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 18 juin 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 18 juin 2024, Caroline Roux recevra : Bruno Cautrès, politologue, chercheur au CNRS et enseignant à Sciences Po.

Après la sidération du pays tout entier suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, et la tenue d’élections législatives anticipées, la campagne officielle s’est ouverte ce lundi. Les candidats ont deux semaines pour convaincre les électeurs.

D'après un sondage Ifop, le taux de participation est estimé à 63 % pour le premier tour des législatives, soit quinze points de plus par rapport aux dernières législatives. La semaine dernière, le ministère de l’Intérieur a assuré qu'"il n'y a pas de date limite pour l'établissement des procurations de vote". Depuis le 10 juin, près de 410.000 procurations ont été enregistrées pour les élections législatives depuis la dissolution, c'est 6,5 fois plus qu'à la même période en 2022.

Cette nouvelle semaine débute avec le lancement officiel de la campagne des législatives. Depuis dimanche 18 heures, tous les candidats sont enregistrés en préfecture et ont 15 jours de campagne sur fond d’incertitudes.

Bruno Cautrès reviendra sur ce début de campagne et sur la grande mobilisation des Français face à ces élections législatives anticipées.

17:45 "C dans l'air"

Nathalie Schuck, grand reporter au Point.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités associé au CEVIPOF.

Le thème du magazine : Bardella : les premiers renoncements

A douze jours du premier tour des élections européennes, les différents camps politiques dévoilent le programme qu’ils envisagent de mettre en œuvre en cas de victoire. Dans un entretien accordé au Parisien ce mardi 18 juin, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a ainsi dévoilé sa feuille de route s’il est nommé à Matignon. Et il revient sur de nombreuses mesures phares du programme de Marine Le Pen. Parmi elles, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, qui était pourtant présentée jusqu’à présent comme une mesure "urgente". Désormais celle-ci interviendrait "dans un second temps", sans plus de précision. Toujours sur le plan du pouvoir d’achat, la suppression de l’impôt sur le revenu pour les moins de trente ans promise par le RN n’est plus au programme. Jordan Bardella, en revanche, a confirmé la baisse de la TVA à 5,5 % sur les énergies (électricité, gaz, fioul) et le carburant.

Le président du RN a aussi essayé de clarifier la position de son parti sur l'abrogation de la réforme des retraites, qui ces derniers jours n'était plus une "priorité" en cas de victoire. La retraite à 64 ans sera abrogée "à partir de l'automne", a affirmé Jordan Bardella. Mais cette annonce tranche avec les propos de son nouvel allié Éric Ciotti qui, lundi soir sur France 2, a affirmé "qu’il n’est pas dit que la réforme des retraites soit abrogée". De son côté, le candidat RN Jérôme Sainte-Marie a ajouté de la confusion sur le sujet, en affirmant : "c’est long, ça peut être coûteux et inquiétant pour les partenaires ou les investisseurs. Les comptes publics sont un paquebot assez lourd à manœuvrer, donc ça ne fait pas partie des choses immédiates à faire".

Concernant les services publics, l’école ou la santé, Jordan Bardella a estimé que les mesures mises en œuvre dépendront de l’audit financier qu’il entend lancer. "Il faudra faire des choix" a-t-il néanmoins déjà admis. Autre mesure que l’on trouvait dans le programme de Marine Le Pen mais qui n’est plus à l’ordre du jour : l’interdiction du port du voile dans l’espace public est renvoyée à "2027".

Point d’annonces en revanche sur les questions de défense et de politique étrangère. En fin de semaine dernière, plusieurs observateurs ont remarqué que le livret "Défense" du programme de Marine Le Pen avait subitement disparu du site du RN qui l’hébergeait. Il y était notamment préconisé "de sortir du commandement intégré de l'Otan" et de faire "une alliance avec la Russie" sur le plan militaire. Ce mardi, c’est le site dans sa totalité (mlafrance.fr) qui est désormais désactivé. "L’extrême droite cherche-t-elle à cacher son programme à quelques jours des législatives ?" s’interroge le député LFI François Ruffin. "Le programme social du RN tient désormais sur un confetti", ironise pour sa part le sénateur communiste Ian Brossat. "Toutes les mesures qui étaient proposées pendant la campagne des européennes ont disparu. Ce n’est plus le Rassemblement national, c’est le reniement national", a taclé Bruno Le Maire sur TF1.

Alors quel est le programme du Rassemblement national ? Quelles mesures propose-t-il, notamment en matière économique et social ? Quid de la macronie ? Et que prévoit le "contrat de législature" du nouveau Front populaire ? Enfin quel regard portent nos voisins européens sur la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et la situation politique actuelle en France ? Décryptage ce soir dans C dans l'air.

