C dans l'air mercredi 19 juin 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce mercredi 19 juin 2024, Caroline Roux reçoit : Patrice Duhamel, éditorialiste politique, ancien directeur général de France Télévisions et auteur de "Le chat et le renard".

Il y a dix jours, le président de la République a pris tout le monde de court en annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale, y compris le Premier ministre Gabriel Attal qui n’a pas été mis dans la confidence. L’hypothèse de la dissolution s’est préparée en secret avec seulement quelques personnes, dont Alexis Kohler le secrétaire général de l’Élysée, Jonathan Guémas le patron de la com', Bruno Roger-Petit et Pierre Charon. Du côté des ministres, seul Gérald Darmanin en était informé. Le Premier ministre a, lui, appris la nouvelle une heure avant seulement, à 18h30, par un coup de fil présidentiel alors qu’il se trouvait dans les jardins de Matignon. Gabriel Attal a tenté de dissuader le président en lui remettant sa démission, mais la décision est prise.

Une photo a d’ailleurs été postée sur le compte Instagram de Soazig de La Moissonnière, la photographe officielle de l’Élysée. On y voit le Premier ministre Gabriel Attal les bras croisés, le visage fermé et le regard noir qui fixe Emmanuel Macron. "Cette photo dit tout. On voit l’étonnement et la colère d’avoir été mis devant le fait accompli", juge un proche du chef de l’État.

Patrice Duhamel a connu tous les présidents et les Premiers ministres de la Vème République, sauf le général de Gaulle. Dans son livre "Le chat et le renard" aux éditions de l’Observatoire, il décortique et analyse les différents couples exécutifs qui ont géré la France depuis 1958. Patrice Duhamel reviendra sur le couple exécutif d’Emmanuel Macron et Gabriel Attal et de leurs relations qui se sont crispées au lendemain de l’annonce surprise de la dissolution.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune Dimanche.

Ariane Chemin, gand reporter au Monde.

Jean Garrigues, historien.

Le thème de l'émission : Dissolution : les coulisses d'une décision historique



Le 9 juin, au soir des élections européennes, après avoir pris connaissance des résultats, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale et convoqué des élections législatives anticipées, prenant tout le monde de court, y compris dans son camp. Depuis, entre les unions, les ruptures et la tension qui monte à l'approche des suffrages, beaucoup de Français s’interrogent encore : pourquoi Emmanuel Macron a-t-il pris cette décision ? Une question qui lui est posée à chacune de ses sorties.

Interrogé une nouvelle fois hier sur le sujet en marge de son déplacement sur l'île de Sein dans le Finistère, le chef de l’Etat a estimé qu’il s’agissait de "la solution la plus lourde, la plus grave, mais la plus responsable". "Sans dissolution, cela aurait été la chienlit", a-t-il martelé. "N'ayez pas peur", "allez voter et choisissez votre avenir", a-t-il ajouté.

En marge du G7 quelques jours plus tôt, il était déjà revenu sur les résultats des élections européennes et la défaite du parti Renaissance arrivé en deuxième position avec 14,5 % des voix, loin derrière celle du RN de Jordan Bardella (31,5 %). "Ça ne m’a pas fait plaisir dimanche. Ça fait 7 ans que je travaille comme un fou pour que le pays aille mieux et qu’il avance. Je l’ai pris pour moi, pour cette majorité ! Ça ne m’a pas fait plaisir, évidemment que ça m’a touché", avait-il réagi à l’occasion d’un point presse.

Mais comment et pourquoi cette décision exceptionnelle a-t-il été prise par le président de la République ? Quel a été le rôle du conseiller mémoire Bruno Roger-Petit et du groupe formé par notamment de Jonathan Guémas, Pierre Charon ou Clément Léonarduzzi dans ce choix ? Quelles ont été les réactions du Premier ministre et de ses ministres ? Marque-t-elle une rupture entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal ?

Retour sur les coulisses de la dissolution, sur ce qu’en attend le président de la République Emmanuel Macron, et également sur les derniers rebondissements de cette campagne express avec les experts de C dans l'air.

