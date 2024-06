Echappées Belles - Spéciale JO, Paris 2024, samedi 22 juin 2024 sur France 5 (vidéo)

Samedi 22 juin 2024 à 21:05, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène à la découverte d'un Paris sportif en pleine préparation des JO 2024.

Paris est la capitale la plus visitée au monde. La Ville Lumière attire chaque année des millions de visiteurs avec son ambiance inoubliable. Bien entendu, la cuisine divine et les vastes collections d’art méritent également une part du mérite. Admirée du monde entier, Paris est bel et bien la ville aux « nombreuses splendeurs », comme le rappelait Ernest Hemingway dans ses Mémoires.

Cent ans après les derniers Jeux dans la capitale française attribués par le Comité international olympique, Paris est retenue pour la richesse de ses sites, à forte valeur historique puisque certaines épreuves se dérouleront sous la belle verrière du Grand Palais, d'autre sur le Champ-de-Mars, d'autres encore dans la cour des Invalides, le château de Versailles... L’histoire des Jeux modernes est intimement liée à la France. L’olympisme y a organisé sa renaissance au tournant du 20e siècle, puisque les Jeux se sont invités dans l’Hexagone à de nombreuses reprises : pas moins de cinq fois entre 1900 et 1992.

En 1924 déjà, les Jeux de Paris innovaient en inventant le concept de Village olympique, une tradition qui sera ensuite reprise à chaque édition des Jeux Olympiques. En 2024, devenir les premiers Jeux neutres en carbone, les premiers Jeux paritaires, ou encore les premiers Jeux à organiser des épreuves accessibles à tous représentent l’ambition de Paris pour honorer et poursuivre l’héritage olympique français.

Découvrons avec Sophie Jovillard un Paris sportif en pleine préparation des J.O. 2024. Qu’est-ce qui fait de Paris une candidate digne de ce nom, et comment s’exprime l’excellence française à travers sa capitale ? Découvrons comment les valeurs de Paris de l’inclusion et de l’excellence s’expriment à travers le sport, et partons à la rencontre de ses sportifs, ses chefs, ses artistes multidisciplinaires, et les gardiens de son patrimoine.

Sophie Jovillard arrive à la tour Eiffel peu avant son ouverture. Elle monte au deuxième étage, puis au sommet avec le premier essai de l’ascenseur. C’est là, sur la plus belle vue de tout Paris, qu’elle débute son séjour parisien dans l’exclusivité de la préparation des J.O.

Les reportages diffusés :

Paris olympique

Le marathon du bistrotier

Ils ont la flamme

La petite reine de Paris ; vélo pour tous

Versailles équestre

Athlètes à la scène.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles - Catalogne, l'Espagne inspirée".