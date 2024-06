"Willy vient déjeuner chez vous" à Charleville-Mézières samedi 22 juin 2024 sur France 3 avec Willy Rovelli

Samedi 22 juin 2024 à 12:55, Willy Rovelli proposera sur France 3 un nouveau numéro de "Willy vient déjeuner chez vous" à Charleville-Mézières dans les Ardennes.

Dans cette émission TV adaptée d'une émission radio de France Bleu, Willy Rovelli et son chroniqueur Fabien Emo sillonnent les routes de France pour rencontrer une famille autour d'un déjeuner et partager un moment de convivialité. L'occasion aussi pour les deux animateurs de rencontrer ces artisans et ces producteurs hauts en couleur et de découvrir leur métier et leur savoir-faire.

Dans ce nouveau numéro, Willy Rovelli et Fabien Emo prennent la direction des Ardennes pour se rendre à Charleville-Mézières, ville de naissance d’Arthur Rimbaud. Ils vont y rencontrer Maxime Collet, le gérant d'une guinguette.

Un espace convivial et festif situé en bord de Meuse, tenu par Maxime, son équipe et des membres de sa famille. Un lieu où l'on peut se détendre, boire un verre et grignoter entre amis ou assister à des concerts.

Willy va tour à tour apprendre à réaliser le plat local au nom grivois la Cacasse à cul nul, aux côtés du grand maître de sa confrérie. Il aura aussi l'occasion de participer à la fabrication de bières artisanales des Ardennes.

Une autre belle rencontre attend Willy : trois grandes sportives de l’équipe des Flammes Carolo Basket ball, dont la championne de France Amel Bouderra, vont lui enseigner les bases de ce sport, grande fierté de la ville.