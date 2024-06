Capital spéciale Élections - Pouvoir d’achat, salaires, retraites : ce qui vous attend, jeudi 27 juin 2024 sur M6

Jeudi 27 juin 2024 à 21:10, Julien Courbet vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro de "Capital" spécial élections : « Pouvoir d’achat, salaires, retraites : ce qui vous attend ».

À quelques jours des élections législatives anticipées, près de 8 Français sur 10 se disent soucieux de leur niveau de vie. Le choc de la dissolution a laissé place aux alliances et aux promesses. Mais pour quel programme économique ? Salaires, logement ou impôts, chaque camp affiche ses propositions. À la clé, l'espoir de gagner plus, pour consommer mieux et vivre plus sereinement.

Familles, salariés, ouvriers mais aussi chefs de petites ou grandes entreprises, Capital est allé à la rencontre de ces Français qui, à l’approche de ce scrutin majeur, ont autant de raison de douter que d’espérer. Capital leur a demandé d'ouvrir leurs comptes et de dévoiler leurs réalités économiques afin d’y voir plus clair.

Dépenses du quotidien, salaires, impôts mais aussi retraite, comment les programmes des différents partis en lice pourraient-ils concrètement impacter leur quotidien ?

Julien Courbet, Martial You et Olivier Dauvers décryptent les promesses des grands forces politiques. Peuvent-elles réellement être appliquées ? Quelles seront leurs coûts et comment pourront-elles être financées ?