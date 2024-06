"Vive le camping" en Corse à Propriano jeudi 27 juin 2024sur 6ter

Jeudi 27 juin 2024 à 21:10 sur 6ter, Élodie Gossuin vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine "Vive le camping" : « Camping de rêve à Propriano ».

La Corse… ses plages, ses villages, ses montagnes sont d’une beauté qui n’a plus besoin d’être vantée. Élodie Gossuin vous a déniché une pépite située au sud-ouest de l’île, à Propriano : un camping de douze hectares face à la mer. Il est le troisième plus grand de Corse par la taille, offrant ainsi aux vacanciers un espace quasi infini entre camping sauvage et bungalow climatisé, à flanc de colline ou face à la plage !

Si les campeurs s’installent ici, c’est aussi pour le prix : 27 euros la nuit en plein mois d’août pour un couple en camping-car… Sans parler du confort avec sa piscine et de son restaurant !

Ici, il n’y a pas d’emplacements fixes, les vacanciers s’installent où bon leur semble… Certains en revanche reviennent au même endroit depuis 50 ans : c’est le cas de Bernadette et Alain. Que ce soit au camping ou en ville, c’est simple, tout le monde les connaît.

Nous suivrons également Delphine, Yohan et leurs deux enfants qui vont notamment apprendre à gravir des montagnes !

Magdalena et Christophe se sont offert des vacances avec leurs cinq enfants. Ils ont un campement à leur échelle : un emplacement de 300 mètres carrés qu’ils ont privatisé !

Nous suivrons aussi Anne-Sophie, Sébastien et leurs trois enfants. Eux préfèrent la formule bungalow tout confort !

Bienvenue à Propriano dans l’un des plus grands campings de Corse !