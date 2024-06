C dans l'air vendredi 28 juin 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 28 juin 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 28 juin 2024, Axel de Tarlé recevra : Philippe Olivier, eurodéputé RN.

Philippe Olivier reviendra sur les sorties récentes des cadres du RN sur les binationaux et le titre "honorifique" du président de la République concernant son rôle de chef des armées.

Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos.

Hadrien Mathoux, rédacteur en chef du service politique de Marianne.

Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion à l'IFOP.

Le thème de l'émission : Législatives : J-2 avant le Big Bang

Des échanges tendus, à l'image du scrutin. Alors que les Français s'apprêtent à voter dimanche au premier tour des élections législatives anticipées, trois représentants du Rassemblement national, du nouveau Front populaire et du camp présidentiel, Jordan Bardella, Olivier Faure et Gabriel Attal, ont débattu hier soir sur France 2. Le débat, qui a mis en évidence les divergences idéologiques des trois candidats, notamment sur le pouvoir d'achat, les énergies renouvelables ou encore l'immigration, a rassemblé 3,15 millions de téléspectateurs, bien moins que le premier débat qui avait attiré 5,24 millions de personnes lundi sur TF1.

Est-ce à dire que les Français vont massivement voter pour ces élections ? Alors que le taux de participation aux élections législatives a connu un déclin continu depuis 1978, jusqu'à atteindre un record il y a deux ans pour un premier tour, il pourrait connaître un rebond ce dimanche. D'après les derniers sondages parus dans la presse à ce sujet, entre 60% et 65% des Français ont la certitude d'aller voter au premier tour, soit le taux de participation lors des législatives de 2007. Par ailleurs, plus de 2 millions de procurations ont été enregistrées, soit deux fois plus que lors du scrutin de 2022. Certes, les élections législatives arrivent cette fois au début des vacances d'été.

La campagne se termine donc officiellement ce soir à minuit. Dans les Outre-mers, les électeurs commenceront à voter dès demain. En Nouvelle-Calédonie, les différents candidats ont eu du mal à faire campagne dans un territoire marqué par plusieurs semaines d'émeutes. Plusieurs rassemblements ont d'ailleurs été interdits dans l'archipel et le couvre-feu de 20h à 6h a été prolongé jusqu'au 8 juillet.

Que retenir du dernier débat télévisé pour les élections législatives ? Quels peuvent être les différents scénarios possibles à l'Assemblée après le vote ? Et comment les différents candidats ont terminé leur campagne ces derniers jours ?

