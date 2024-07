C dans l'air lundi 1er juillet 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 1er juillet 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 1er juillet 2024, Caroline Roux reçoit : Gérald Bronner, sociologue, professeur de sociologie à l’Université Paris Diderot - Paris VII

Près de 11 millions de Français ont voté pour des candidats du Rassemblement national et de leurs alliés lors du premier tour des élections législatives anticipées qui a eu lieu hier soir. Le parti d'extrême droite mené par Jordan Bardella est arrivé en tête avec 33,2% des voix, suivi des partis de gauche du Nouveau Front populaire (28,1%) et de ceux de la majorité présidentielle regroupés sous la bannière Ensemble (21%), selon Ipsos-Talan. Le taux de participation est le plus élevé depuis 27 ans et a atteint 65,8% en France.

Le score historique du RN s’explique par un électorat “diversifié et élargi” selon l'institut Ipsos. Le RN arrive en tête chez les retraités avec 31% des suffrages, chez les femmes et chez les plus aisés. 57% des ouvriers (12 points de plus qu'en 2022), ont voté pour le RN, ainsi que 44% des employés.

Ce lundi, Emmanuel Macron réunit son gouvernement afin de se positionner vis-à-vis des consignes de vote, ou des consignes de désistements qui pourraient pousser certains de leurs députés en campagne à démissionner à la faveur de candidats d’autres partis mieux placés.

Gérald Bronner donnera une première analyse de ces résultats du premier tour aux élections législatives qui ont donné le Rassemblement national en tête et reviendra sur les raisons de ce vote.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Brice Teinturier, directeur général délégué à l'Institut de sondages Ipsos.

Nathalie Schuck, grand reporter au Point.

Corentin Lesueur, journaliste au Monde.

Le thème de l'émission : Le RN aux portes du pouvoir



Une performance historique. Quelle que soit l'issue de ces législatives, le score du Rassemblement national, qui devrait a minima atteindre 255 sièges au Palais Bourbon, marquera l'histoire de la cinquième République. En triplant son nombre de députés actuels, le parti de Marine Le Pen est assuré d'avoir une majorité relative à l'Assemblée nationale. Il lui faudrait pourtant la majorité absolue (289 députés) pour envoyer Jordan Bardella à Matignon sans risque de se faire renverser. Depuis hier soir, l'enjeu pour le RN est donc d'élargir son socle, avec des appels du pied explicites aux Républicains et aux centristes.

Arrivé deuxième avec près de 28% des voix (contre 33% pour le RN et leurs alliés), le Nouveau Front populaire s'est lui lancé dans une bataille aux désistements pour faire barrage à l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon a vite pris la parole après l'annonce des résultats pour demander le désistements de tous les candidats NFP arrivés troisième. « Pas une voix doit aller au RN » a martelé le leader insoumis. Un objectif partagé par Gabriel Attal : dans une allocution hier soir, le Premier ministre a acté le sévère revers de son camps (avec un peu moins de 21% des voix), avant de se dire en faveur du désistement des candidats de la majorité arrivés troisième pour « des candidats qui défendent les valeurs de la République ». Un certain tri, on le comprend, sera donc fait parmi les candidats de gauche.

De son côté, et comme trente-huit autres députés de son parti, Marine Le Pen a été réélue au premier tour avec plus de 58% des voix dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Ses électeurs n'hésitent plus à assumer leur vote et certaines paroles se libèrent clairement sur le sujet de l'immigration. Partout ailleurs sur le territoire, de nombreuses autres huiles du parti ont fêté leur réélection, comme Sébastien Chenu, Julien Odoul ou Laure Lavalette.

Enfin, dans le Calvados, les regards se tournent vers la sixième circonscription, où Elisabeth Borne est en ballotage défavorable derrière le candidat RN. Le candidat du NFP, arrivé troisième, a annoncé se désister pour « sauver » l'ancienne Première ministre face à l'extrême droite. Mais pour les électeurs de gauche, voter pour « Madame 49.3 » n'est pas chose simple.

Alors, le Rassemblement national peut-il décrocher la majorité absolue ? Comment expliquer la performance historique de ce parti ? Les électeurs suivront-ils les consignes de vote ?

