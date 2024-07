C dans l'air mardi 2 juillet 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 2 juillet 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 2 juillet 2024, Caroline Roux recevra : Gérard Noiriel, historien, auteur de « Préférence nationale ».

Au lendemain des résultats du premier tour des élections législatives qui donnent le Rassemblement national et ses alliés en tête avec 33,13% des voix, l’actuel ministre de l’Economie a déclaré que "c'est un moment historique de recomposition des forces politiques dans notre pays", en faisant part de sa "tristesse" pour la France. Selon lui, "le vrai risque" aujourd'hui, "c'est de voir arriver le Rassemblement national avec une majorité absolue dimanche prochain". Près de 10,6 millions d'électeurs de Français ont glissé un bulletin de vote en faveur du RN et ses alliés LR.

Alors que la vie politique française se déplace de plus en plus vers la droite et l’extrême droite, l’historien Gérard Noiriel considère que la loi immigration d’Emmanuel Macron a une responsabilité dans la banalisation des idées du RN. Spécialiste de l’Etat-nation, de l’immigration et de la classe ouvrière, il a publié en mars dernier chez Gallimard, Préférence nationale dans lequel il revient sur ce concept et sur la loi Asile et immigration votée en décembre dernier et qui, selon lui, a placé au centre du débat une nouvelle polémique sur la préférence nationale.

Gérard Noiriel reviendra sur le tournant de la vie politique française qui se confirme, sur le score du RN au premier tour des législatives et sur les enjeux des forces progressistes, qui, selon lui, doivent réfléchir à l’usage des mots dans ce moment de grande confusion.

Les experts invités : Législatives : vers une large coalition républicaine ?



Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Olivier Beaumont, grand reporter au service politique du Parisien - Aujourd’hui en France.

Jean Garrigues, historien, président du Comité d’histoire parlementaire et politique.

Le thème du magazine :

Le front républicain peut-il encore tenir face à l'extrême droite ? Cette question est dans toutes les têtes à six jours d'un scrutin historique, qui pourrait voir le Rassemblement national accéder au pouvoir en France. Les désistements, depuis dimanche, se multiplient à gauche comme dans la macronie pour que les triangulaires se transforment en duels, configuration moins favorable au RN. L'enjeu est d'éviter une majorité absolue du parti de Marine Le Pen. Aujourd'hui encore, c'est la ministre Dominique Faure qui a annoncé son retrait en Haute-Garonne, sur demande de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron.

Quel scénario alors si la majorité absolue du RN est évitée ? Pourrait-il se créer une large coalition républicaine allant d'une partie de la gauche à une partie des LR ? C'est l'idée qui monte, si bien que même l'insoumis Manuel Bompard n'a pas échappé à cette question hier soir sur le plateau de TF1. « Que Macron décide d’abroger la réforme des retraites, s’il veut faire des pas», a répondu le député de Marseille, laissant entendre que cette coalition se ferait sans La France insoumise. Le gouvernement, lui, semble en tout cas bien tendre la main aux électeurs de gauche, comme avec la suspension de sa controversée réforme de l'assurance chômage.

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les partis politiques font feu de tous bois pour mobiliser et convaincre. Mais au-delà des contenus publiés par les politiques, des vidéos violentes ou haineuses sont parfois relayées sans qu'on ne sache réellement leur provenance. L'exemple de la chanson Tu partiras pas est marquant, explicitement raciste, elle a été partagée pendant plusieurs jours, y compris par des figures politiques comme Eric Zemmour.

Pendant ce temps, dans la Somme, François Ruffin se bat pour gagner dans une circonscription où le RN est arrivé largement en tête (avec plus de 40% des voix contre 33% pour le fondateur du journal Fakir). Le retrait d'Albane Branlant, la candidate de la majorité présidentielle, pourrait ne pas suffire à contrer cette poussée du RN dans un territoire où la question sociale est prédominante.

Alors, une large coalition républicaine est-elle possible au lendemain du 7 juillet ? D'où viennent les contenus violents qui circulent sur les réseaux sociaux ? François Ruffin peut-il battre le RN dans sa circonscription ?

