"À toute épreuve - Ils ont vécu l'enfer, connaîtront-ils la victoire aux J.O ?" sur France 5 dimanche 21 juillet 2024

Dimanche 21 juillet 2024 à 21:00 sur France 5, Michel Cymes présentera "À toute épreuve - Ils ont vécu l'enfer, connaîtront-ils la victoire aux J.O ?".

Michel Cymes, médecin et ambassadeur santé des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, part à la rencontre de cinq athlètes qui partagent une capacité de résilience à toute épreuve et vont tout mettre en œuvre pour vivre leur rêve olympique.

Pour les meilleurs sportifs du monde, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c’est le rêve d’une vie. Mais pour certains athlètes, c’est encore plus que cela. Coraline, Samir, Rénelle, Laurent et Elodie ont vécu de graves blessures physiques et psychiques. Remporter une médaille ne serait pas seulement un titre de plus à leur palmarès déjà bien fourni. Ce serait la plus belle des victoires contre les obstacles que la vie a mis sur leur chemin. Dans leur quête olympique, ces athlètes en reconstruction seront-ils prêts à temps ?

Gravement blessé aux Jeux de Rio puis à Tokyo quatre ans plus tard, le gymnaste Samir Aït Saïd ne renonce jamais et tentera une nouvelle fois sa chance à Paris. Cet été, il visera l’or aux anneaux, cette médaille que le destin lui a volée par deux fois.

Dans le sport de haut niveau, la santé mentale est encore un tabou. Mais, ces dernières années, les verrous ont fini par céder grâce aux témoignages de grands champions qui ont vécu cette descente aux enfers et ont eu le courage d'en parler. C’est le cas d’Élodie Clouvel, vice-championne olympique de pentathlon moderne, qui après un burn-out, a pu remonter la pente grâce à l’aide d’une psychologue.

Coraline Bergeron, joueuse de para badminton, amputée de la jambe droite à la suite d’une agression de son ancien compagnon, a tiré de ce drame une force insoupçonnée.

De son côté, Rénelle Lamotte, spécialiste du 800 mètres, a choisi de briser le tabou en racontant son combat contre des troubles du comportement alimentaire qui lui ont fait vivre un enfer lors des Jeux de Rio en 2016.

Enfin, le rameur Laurent Cadot a déjà participé à deux Olympiades parmi les athlètes valides. Victime d'une grave infection nosocomiale qui a failli lui couter la vie, il a entamé une deuxième carrière et évolue désormais en aviron handisport après un long processus d’acceptation de son handicap et grâce à une force mentale hors du commun.