"Vive le camping" en Ardèche au bord de la rivière sur 6ter jeudi 4 juillet 2024

Jeudi 4 juillet 2024 à 21:10 sur 6ter, Élodie Gossuin vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine "Vive le camping" : « Ardèche : vacances survoltées au bord de la rivière ! ».

En Ardèche, au cœur de paysages à couper le souffle, Élodie Gossuin vous fait découvrir l’un des campings les plus animés de France ! Avec son parc aquatique de 3 hectares, ses 12 toboggans, son bateau pirate et sa troupe d’animateurs survoltés, ses prestations sont dignes des plus grands établissements de bord de mer.

Spécialité de la région : les activités à sensation ! C’est pour vivre des aventures hors des sentiers battus que Manu est venu passer 10 jours en tente avec ses trois enfants. Le papa solo, originaire du Nord, veut faire découvrir à Julie, Rémy et Alexis les joies de la vie sauvage. Mais rien ne va se passer comme il l’imaginait.

Pour Amir et ses cinq copains, c’est la première colo au camping ! Un séjour organisé par un centre social de la ville de Valence, en partenariat avec le camping. Canoë, accrobranche, soirée-mousse : les deux animateurs, Inès et Abdou, ont prévu pour eux un programme de folie ! Comment vont-ils réagir ?

Originaire de la Somme, Isabelle n’a jamais fait de camping de sa vie. C’est pour faire plaisir à son mari Christophe et à leurs trois enfants que cette adepte des locations tout confort en bord de mer a accepté de changer ses habitudes. Elle ne va pas être déçue tant ce séjour va se révéler riche en surprises !