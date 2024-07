C dans l'air jeudi 4 juillet 2024 : les invités reçus par Maya Lauqué sur France 5

Maya Lauqué vous donne rendez-vous ce jeudi 4 juillet 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

"C dans l'air" reçoit du lundi au vendredi en direct une personnalité qui fait l'actualité.

Ce jeudi 4 juillet 2024, Maya Lauqué recevra : Ian Brossat, sénateur et porte-parole du Parti communiste français.

17:45 "C dans l'air"

Maya Lauqué décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Éric Fottorino, écrivain, cofondateur de Zadig et Le 1 Hebdo.

Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse régionale Ebra.

Gaël Sliman, président et cofondateur à l'Institut de sondages Odoxa.

Le thème de l'émission :

« Brebis galeuses », soutien de Poutine... Le RN en défensive.

« Quelques erreurs de casting », c'est en ces termes que Jordan Bardella s'est défendu hier, sur le plateau de BFM, face aux polémiques suscitées par plusieurs candidats du RN épinglés pour les agissements passés ou déclarations racistes. Le président du Rassemblement national a assuré qu'il n'hésiterait pas à exclure certains du Rassemblement national, et qu'ils ne siègeraient pas au sien du groupe RN à l'Assemblée nationale en cas d'élection.

Hier soir, l'absence de débat face à Marine Tondelier a également été reproché au président du Rassemblement national. Dans plusieurs circonscriptions, comme dans celle de François Ruffin dans la Somme, cette esquive du débat a aussi été pointée. Des polémiques dont Bardella se seraient bien passé à seulement trois jours du second tour des législatives. D'autant qu'un autre point embarasse le parti de Marine Le Pen : le soutien que lui a officiellement apporté le Kremlin de Vladimir Poutine par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Un soutien encombrant pour la cheffe du RN, qui parle de « provocation » et « d'ingérence ».

Le programme économique du RN est aussi pointé du doigts par plusieurs économistes comme Philippe Aghion. C dans l'air a rencontré ce professeur au Collège de France, qui juge les mesures proposées par Jordan Bardella « dangereuses pour l'attractivité, la diplomatie et l'indépendance de la France ». L'économiste fait le parallèle avec le vote pour le Brexit outre-manche en 2016, qui mène, huit ans plus tard, au probable retour des travaillistes à Downing Street.

Enfin, à Nice, Graig Monetti, le candidat du camp macroniste dans la circonscription d’Éric Ciotti, a annoncé maintenir sa candidature malgré les appels au désistement pour faire barrage au RN. « Je me suis engagé pour vous défendre contre les extrêmes. Face à la trahison et à la honte faite aux Niçois, battre Éric Ciotti et le RN est à portée de main » a-t-il martelé sur son compte X. Une criconscription qui sera scrutée dimanche soir.

Alors, les erreurs de casting » du RN peuvent-il lui faire perdre des voix ? Le programme économique du RN est-il « dangereux » comme l'estiment certains économistes ? Pourquoi le front républicain ne s'est-il pas constitué dans la circonscription d' Éric Ciotti ?

Le sujet vous questionne ?

