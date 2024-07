"Capital - Résidences secondaires, bons plans et prix malins !" dimanche 7 juillet 2024 sur M6

Dimanche 7 juillet 2024 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un inédit de l'été du magazine "Capital" qui vous dévoilera les bons plans et les prix malins pour vos résidence secondaires.

En France, on compte déjà 3,6 millions de résidences secondaires. En moins de trois ans, la demande a augmenté de 17 %, et les prix ont explosé. Mais s'offrir un petit coin de paradis est encore possible !

"Capital" a enquêté pour trouver des pépites en bord de mer ou à la montagne dont les prix s'échelonnent entre 36 000 et 200 000 euros. Quels sont les bons plans pour dénicher ces maisons de vacances encore abordables ? Et les pièges à éviter ?

À Port-la-Nouvelle ou Saint-Pierre-la-Mer, dans l’Aude, comptez 123 000 euros pour un deux-pièces près de la plage. Mais les biens à vendre sont rares. Alors entre les professionnels de l’immobilier c’est la course à la perle rare. Vous allez découvrir leurs astuces pour trouver et récompenser leurs meilleurs informateurs ! Un appartement en front de mer dans une résidence grand luxe, à moins de 1 000 euros le mètre carré, vous en rêvez : c’est possible !

Sur la riviera bulgare, à trois heures de Paris, les Français sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter par ces immeubles flambants neufs avec piscines ! Des agences immobilières se sont spécialisées sur le créneau de cette nouvelle clientèle française. Que valent leurs services ? Car en Bulgarie, mieux vaut être bien conseillé pour ne pas se faire piéger par des offres trop alléchantes pour être vraies.

Acheter dans un pays étranger vous effraie, et vous préférez le grand air à la mer ? En France on trouve désormais à la vente des biens inconnus sur le marché il y a encore dix ans : des granges à rénover à la montagne. Calme et paysages grandioses garantis ! Pour dénicher ces produits atypiques encore faut-il convaincre les agriculteurs de s’en dessaisir ! Mieux vaut être le roi de la négo et ne pas avoir peur des travaux !

Pour ceux qui n’ont pas envie de se retrousser les manches, il existe aujourd’hui d’incroyables maisons en bois, pliantes et entièrement fabriquées en France, qui arrivent toutes équipées. En quatre jours top chrono vous aurez votre confortable home sweet home pour 100 000 euros !

Enfin, si vous n’avez pas les moyens d’acheter, il est bien sûr possible de louer une maison de vacances. Tout le monde connaît désormais AirBnB ou Abritel. Mais le marché de la location de vacances évolue encore avec des start-up au concept novateur. Avec Barak, on peut s’abonner à la maison de vacances de son choix ! Pas de taxe foncière ni de taxe d’habitation, pas de galère de travaux. Et cela pourrait bien être une bonne affaire pour les propriétaires comme pour les vacanciers !