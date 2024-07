"Enquête Exclusive - Équateur, un État en guerre contre les Narcos" dimanche 7 juillet 2024 sur M6

Dimanche 7 juillet 2024 à 23:05, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un inédit de l'été du magazine "Enquête Exclusive" dont le thème sera « Équateur : un État en guerre contre les Narcos ».

Longtemps considéré comme un havre de paix en Amérique latine, l’Équateur a basculé en quelques mois dans le chaos. Mutineries dans les prisons, prise d’otage en direct à la télévision et homicides par milliers : ce petit pays fait face à un déferlement de violence inédit. Pris en étau entre la Colombie et le Pérou, l’Équateur était surtout connu comme étant le premier exportateur mondial de bananes. Aujourd’hui, il est au cœur du trafic international de cocaïne. Pour faire face à l’emprise des cartels, le jeune président Daniel Noboa, 36 ans, a dû décréter l’état d’urgence.

Les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont obtenu l’autorisation exceptionnelle de suivre les opérations hors-norme de la police et de l’armée. Fouilles, traques, arrestations : aujourd’hui l’état tout entier est mobilisé pour ramener le calme et l’ordre. Mais cela suffira-t-il ?

À Guayaquil, capitale économique et plus grand port du pays, toute la ville est sous le contrôle des cartels. Au milieu des conteneurs remplis de bananes, "Enquête Exclusive" a suivi les opérations de l’armée pour traquer la cocaïne. Le combat se joue également dans les prisons, car elles sont tenues par les Narcos depuis des années. En exclusivité, "Enquête Exclusive" a pu pénétrer dans le quartier de haute sécurité de la prison de Guayaquil. C’est d’ici que s’est échappé Fito, le chef des « Choneros », le gang le plus puissant du pays.

Dans cette guerre totale menée aux Narcos, les hommes politiques et les juges sont en première ligne. Luis Chonillo, le maire de Guayaquil, a survécu à neuf attentats. Désormais, il est escorté en permanence par une vingtaine d’hommes armés et sa famille s’est refugiée aux États-Unis. Malgré cela, il refuse d’abandonner les habitants de sa commune face à la corruption et à l’emprise des gangs.

Heidy Borja, jeune magistrate, fait également face aux menaces et au manque de moyens. Au tribunal de Guayaquil, elle mène courageusement son combat contre le crime organisé.